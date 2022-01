Quantic Dream serait en train de transformer sa démo technologique Dark Sorcerer en un jeu complet

Parallèlement à Star Wars: Eclipse récemment révélé, le développeur français Quantic Dream travaillerait également sur un projet lié à sa démo technologique PlayStation 4 2013 The Dark Sorcerer.

Le rapport provient de l’utilisateur de Twitter AccountNGT, qui a précédemment révélé des détails sur Star Wars: Eclipse avant son annonce aux Game Awards 2021. Ces détails ont ensuite été corroborés par l’initié Tom Henderson, qui a déjà rendu compte des problèmes de développement de Quantic Dream par rapport à Star. Guerres : Éclipse.

The Dark Sorcerer est une démo pleine de blagues de 12 minutes écrite et réalisée par le fondateur de Quantic Dream, David Cage, qui a servi à montrer ce qui était possible sur PS4 en temps réel. À l’époque, il était indiqué que la démo n’était qu’un concept et « n’était pas tirée d’un titre de logiciel en cours de développement ».

Il montre un sorcier et ses sbires gobelins essayant de lancer un sortilège, seulement pour que le sorcier brouille ses lignes. Il est ensuite révélé que la paire est sur une étape de capture de mouvement de développement de jeu. Le tout devient un peu méta alors que le réalisateur hors caméra appelle plus tard les programmeurs à corriger un bogue qui fait apparaître des milliers de copies du compagnon gobelin. Peu de temps après, l’acteur jouant le sorcier appelle son agent, lui faisant remarquer qu’il pense que les « gens du jeu vidéo » semblent bizarres et se demande s’il peut revenir sur son contrat.

Selon AccountNGT, le jeu sera un titre intergénérationnel – qui viendra également sur PC – et est plus avancé en développement que Star Wars: Eclipse. Il sera axé sur l’interactivité narrative et comportera un scénario non linéaire écrit par Cage. Quantic Dream aurait des problèmes d’embauche pour le projet, ainsi que pour Star Wars: Eclipse, dont Henderson a déjà parlé.

Cela est probablement dû en partie à divers rapports ces dernières années concernant un environnement de travail prétendument toxique dans le studio parisien, ce que le développeur a nié. Quantic Dream a poursuivi plusieurs publications françaises (et a perdu) à la suite d’informations parues dans la presse selon lesquelles la société aurait diffusé des images dégradantes photoshoppées d’employés de nature offensante, dont certaines avaient même été modifiées pour inclure des images nazies. D’autres plaintes comprenaient des inconduites sexuelles lors d’événements liés au travail et des remarques racistes. Alors que le studio lui-même a perdu ses procès en diffamation contre plusieurs publications françaises, les patrons de Quantic Dream Cage et Guillaume de Fondaumière ont gagné un procès en diffamation contre la publication Le Monde.

Alors que les précédents jeux Quantic Dream comme Heavy Rain et Detroit : Become Human étaient souvent des exclusivités PlayStation, il a été annoncé en 2019 que le studio souhaitait devenir un développeur multiplateforme. Quantic Dream a récemment ouvert un deuxième bureau à Montréal.

