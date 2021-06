QUANTUM INFORMATIQUE: l’informatique de demain, aujourd’hui

Le laboratoire d’informatique quantique de l’IIT Madras accueillera des cours pour les étudiants de premier cycle et de troisième cycle et se préparera mieux à une carrière dans la science et la technologie quantiques.

L’Inde a connu une activité accrue dans le domaine de la science et de la technologie quantiques au cours des dernières années, soutenue par des initiatives gouvernementales telles qu’une mission nationale sur les technologies et applications quantiques. Dans un effort pour maintenir l’élan, l’Institut indien de technologie de Madras (IIT Madras) a annoncé sa collaboration avec IBM sur l’enseignement et la recherche en informatique quantique.

Cet accord permettra aux professeurs, aux chercheurs et aux étudiants de l’IIT Madras d’accéder aux systèmes et outils quantiques d’IBM sur IBM Cloud pour accélérer la recherche conjointe en informatique quantique et développer des programmes pour aider à préparer les étudiants à des carrières qui seront influencées par cette prochaine ère de l’informatique. , à travers la science et les affaires.

Les cours du laboratoire d’informatique quantique enseignés conjointement par la faculté de l’IIT Madras et les chercheurs d’IBM comprendront des sessions pratiques en laboratoire sur les systèmes quantiques IBM et compléteront les cours existants sur l’information quantique et l’informatique. IBM fournira les ressources d’apprentissage, les outils et l’accès aux systèmes dont le corps professoral et les étudiants ont besoin.

Le réseau d’accès quantique de la zone métropolitaine (MAQAN) et le Centre des réseaux de portes photoniques programmables sur site (FPPGA) sont de grandes initiatives à l’IIT Madras, soutenues par le ministère de l’électronique et de l’informatique.

Gargi Dasgupta, directeur d’IBM Research India, a déclaré: «L’informatique quantique est en train de devenir l’une des technologies de rupture de notre époque. IBM s’engage à soutenir les éducateurs comme IIT Madras qui façonnent la prochaine génération d’innovateurs quantiques à travers diverses initiatives et programmes.

Cette collaboration avec IIT Madras fait partie du programme IBM Quantum Educators qui aide les enseignants du domaine quantique à se connecter les uns aux autres et à fournir aux ressources d’apprentissage, aux outils et aux systèmes l’accès dont ils ont besoin pour offrir des expériences éducatives de qualité.

L’IIT Madras a lancé le programme Interdisciplinary Dual Degree (IDDD) sur les “ sciences et technologies quantiques ” (QuEST) en juillet 2020. stimuler l’infrastructure de recherche dans ces domaines et financer des conférences et des collaborations internationales.

Le laboratoire d’informatique quantique de l’IIT Madras accueillera des cours pour les étudiants de premier cycle et de troisième cycle et se préparera mieux à une carrière dans la science et la technologie quantiques.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.