QuantumScape permet un commerce à contre-courant convaincant

Un fond est dedans. Mais QuantumScape (NYSE :QS) les investisseurs ont déjà emprunté cette voie. Aujourd’hui, regardons ce qui se passe hors et sur le graphique des prix de l’action QS pour mieux déterminer s’il s’agit vraiment du « bas », ainsi qu’une détermination ajustée au risque pour empêcher les investisseurs de se faire écraser.

L’année dernière, l’action QS est soudainement devenue la prochaine grande affaire parmi les spéculateurs pariant sur un avenir plus vert pour les entreprises de véhicules électriques. Les actions ont grimpé de près de 1 100 % en moins de deux mois fin décembre. Le rallye était en quelque sorte encore plus important qu’il n’y paraît. Le rallye a fait passer les actions QS de 11,25 $ à un sommet de 132,73 $ et une valorisation maximale de près de 25 milliards de dollars. Et cette réaction n’était pas sans cause non plus.

La technologie à semi-conducteurs multicouches de nouvelle génération de QuantumScape pourrait bien être le Saint Graal des batteries. C’est le type de progrès dont on a désespérément besoin pour que les véhicules électriques deviennent vraiment grand public et mettent les moteurs à combustion à combustible fossile dans le rétroviseur.

Coût, autonomie et temps de charge considérablement améliorés, et nettement meilleur pour l’environnement. C’est la raison d’être de QuantumScape. Et avec des centaines de millions investis dans QS par des influenceurs du monde réel Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) et celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) Bill Gates, plutôt que les Redditors fast money, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Apparemment beaucoup, comme de nombreux investisseurs l’ont découvert à leurs dépens avec l’action QS.

Aujourd’hui, les actions de QS sont en baisse de 77% par rapport à leur plus haut de décembre. Et il n’y a pas eu de pénurie de raisons pour l’action de trahison des actions. Il y a le commerce plus large à risque qui s’est emparé d’actions à croissance plus élevée et non multiple comme QS. Et dans l’environnement plus difficile de 2021, les efforts de mobilisation de capitaux de QuantumScape et l’augmentation des dépenses de R&D ont été jugés et reconnus coupables d’avoir infligé une douleur excessive supplémentaire aux investisseurs.

Mais les dommages dans QS ont également été spécifiques à la soi-disant batterie Jesus de QuantumScape. Certains ne sont pas croyants. Près de 19% du flottant des actions QS a été vendu à découvert. Et en avril, un acte d’accusation PDF assez important d’un Scorpion Capital investi à la baisse a déclaré que la société de batteries n’était rien de plus qu’une arnaque à la pompe et au vidage.

Plus difficile pour les investisseurs que les accusations mûres pour l’environnement et largement infondées de Scorpion, c’est que la technologie de batterie de QuantumScape n’est tout simplement pas prête pour le marché des véhicules électriques. Les démos depuis fin 2020 ont permis à l’entreprise d’être sur la bonne voie. Mais des résultats positifs et massivement réduits dans des conditions de laboratoire idéales sont loin d’être un produit prêt pour des applications dans le monde réel.

QuantumScape pense qu’un programme pilote pour sa technologie pourrait avoir lieu dès 2024 avec une production commerciale attendue “peu de temps” par la suite. C’est encore dans quelques années. C’est beaucoup demander aux investisseurs. De plus, ce qui est prometteur aujourd’hui pourrait finalement ne pas être à la hauteur de sa facturation initiale, car beaucoup de choses pourraient encore mal tourner… ou pas.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action QS

Pour les investisseurs optimistes sur les actions QS, le gain pourrait être énorme. Mais avec ces rêves de récompenses élevées vient la possibilité d’une perte totale. Et ne vous attendez pas à plaindre Bill Gates ou Volkswagen si la batterie Jesus de QuantumScape ne se matérialise pas.

En ce moment et techniquement, je suis attiré par QS comme un investissement à contre-courant. Avec la taille de sa correction, cela a naturellement un certain mérite. Et aujourd’hui, les actions ont tendance à augmenter par rapport à un fond doji hebdomadaire soutenu par le support de la bande de Bollinger et un indicateur stochastique de survente en position haussière.

La déclaration du « fond » en actions QuantumScape est une autre affaire. Ce genre d’autorité pourrait prendre un rallye au-dessus du sommet du mois dernier de 37,13 $. Pourtant, même si les investisseurs attendaient ce genre de confirmation, la stochastique reste MIA sur une période plus longue. Mais je vois suffisamment de preuves pour faire un achat plus intelligent d’actions QS.

En fin de compte, je traiterais QuantumScape comme un véhicule de négociation avec un biais haussier utilisant un collier boursier QS dynamique.

L’écart de risque limité et réduit peut efficacement éliminer l’aspect jeu du risque de volatilité important de ce titre. Et au fil du temps, même à des niveaux beaucoup plus bas dans QS, compte tenu d’une série d’ajustements au fur et à mesure que QS saute, des bénéfices peuvent être accumulés dans la position du col. Et avec deux ou trois ans à attendre ou non, la combinaison 35 $ / 45 $ d’août est un excellent endroit pour lancer cette campagne.

