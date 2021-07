Quarantaine à domicile pour le coronavirus : Internet peut-il s’effondrer ?

L’Espagne est actuellement en état d’alerte en raison de l’avancée du coronavirus. Avec plus de 5 000 cas confirmés et plus de 120 décès, le gouvernement demande à la population de rester chez elle. Au moment de passer le quarantaine à la maison, il n’y a pas de meilleur plan que de profiter d’un après-midi sur le canapé et Netflix en famille.

Face à cette situation, nombreux sont ceux qui se demandent s’il existe un risque de voir Internet s’effondrer. Et c’est qu’ils ne sont pas seulement la série. Vous devez ajouter le télétravail que de nombreuses entreprises ont mis en place, des cours en ligne pour enfants et adolescents… Sans aller plus loin, les échanges mondiaux sur Internet ont atteint des sommets historiques le 10 mars. Hier, vendredi 13 mars, le volume de trafic était supérieur de 30 % à la moyenne cumulée des deux derniers mois.

Malgré les chiffres records enregistrés, Internet n’a pas baissé et il n’y a aucune raison de penser que cela se produira en raison de la quarantaine à la maison. Les experts soulignent qu’Internet est prêt à résister au stress issu de la croissance exponentielle du trafic.

Bien sûr, ils avertissent que des erreurs peuvent se produire sur certaines plateformes et sites Web s’ils ne disposent pas de suffisamment de ressources pour répondre au volume croissant d’utilisateurs. Quelque chose comme ça est arrivé avec HBO avant la première de la dernière saison de sa série vedette : Game of Thrones.

Cependant, en principe, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. En Espagne, il existe une infrastructure de fibre optique extraordinaire, qui couvre 80% de la population. En outre, plus de 10 millions de foyers disposent d’une connexion Internet de plus de Vitesse de 100 Mbps et c’est le dixième pays au monde avec l’Internet le plus rapide.