Quarantaine COVID-19, auto-isolement: comment opter pour un séjour en toute sécurité? Agoda déploie des offres pour les voyageurs indiens

Les plates-formes de réservation numérique d’Agoda pour les forfaits d’isolement et de quarantaine sont désormais en ligne. (Image: Rajasthan Tourism sur Twitter)

Séjour de quarantaine COVID-19 et auto-isolement: comment opter pour un séjour en toute sécurité en voyageant d’une ville à l’autre? L’auto-isolement est désormais super facile pour les voyageurs indiens grâce à la plateforme Agoda! Agoda, une plate-forme mondiale de voyage numérique, a récemment lancé deux canaux distincts permettant aux voyageurs en Inde d’opter et de rechercher facilement des séjours en quarantaine ou des options de séjour alternatives pendant la deuxième vague de la pandémie. En tirant parti de son expertise technologique et de sa présence mondiale, la plate-forme vise à aider les voyageurs indiens à prendre des décisions éclairées liées à la finalisation de leur quarantaine ou de leurs options de séjour alternatives.

Selon Tarik Fadil, vice-président associé, Services aux partenaires, sous-continent indien et Asie du Nord-Sud-Est, l’objectif de l’initiative est de permettre aux Indiens de s’isoler facilement: «Nous espérons aider, en utilisant notre technologie pour connecter notre partenaire des hôtels avec des clients, permettant ainsi de réserver rapidement et sans stress grâce à la plate-forme Agoda. »

Séjours en quarantaine COVID-19: la nouvelle offre d’Agoda pour les voyageurs en Inde

Après avoir déployé deux nouveaux canaux pour accéder aux informations relatives à plusieurs séjours en quarantaine COVID-19, le premier canal de son site Web fournit aux voyageurs une liste qui a été organisée à partir de son réseau de partenaires d’hébergement, qui fournit également des services «hospi-tel».

En faisant référence à cela, cela signifie simplement que les voyageurs séropositifs pour Covid-19 peuvent y être isolés jusqu’à guérison complète. Les clients qui ont testé COVID-19 positif et montrent des signes vitaux stables peuvent s’auto-isoler dans l’un des 100 hôtels répertoriés par Agoda, répartis dans 23 villes de l’Inde.

Notamment, ces propriétés hôtelières couvrent une gamme de prix en plus d’offrir des services et des équipements supplémentaires tels que trois repas quotidiens, une assistance infirmière COVID-19, une assistance en oxygène et d’autres services permettant le bien-être des clients, tout au long de leur période de traitement, d’isolement et de récupération. Une liste de contacts des hôtels / hôpitaux (également appelés hospi-tels) est disponible sur le site officiel. Les clients peuvent parcourir la liste et appeler directement et effectuer une réservation ainsi que le paiement une fois qu’ils ont pris leur décision.

Séjours de quarantaine et d’auto-isolement COVID-19: avantages pour les voyageurs

Pour les voyageurs indiens, cependant, l’intérêt serait de découvrir plus de 450 hôtels d’Agoda couvrant des villes telles que New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru et des villes telles que Nashik, Mohali, Raipur, entre autres. Au cours de la deuxième vague de la pandémie COVID-19, les Indiens rentrant chez eux ou voyageant entre les États ou recherchant des options d’auto-isolement peuvent désormais réserver un séjour en toute sécurité en fonction des options de séjour en quarantaine qui ont été organisées par Agoda sur son site Web.

COVID-19 Quarantaine reste: la deuxième offre d’Agoda pour l’Asie

Ensuite, la deuxième plate-forme dédiée d’Agoda s’aligne sur certains de ses séjours de quarantaine alternatifs qui ont été déployés dans des pays asiatiques tels que Hong Kong, la Thaïlande et les Philippines.

Les plates-formes de réservation numérique d’Agoda pour les forfaits d’isolement et de quarantaine sont désormais en ligne. Mieux encore, la plate-forme devrait déployer davantage d’options immobilières pour les voyageurs dans les mois à venir.

Pour ses voyageurs réguliers, Agoda a lancé plusieurs produits respectueux de la pandémie tels que GoLocal Tonight, HygienePlus et EasyCancel en 2020, donnant ainsi la priorité à de nouvelles préférences de voyage en toute sécurité en Inde ainsi qu’à travers le monde.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.