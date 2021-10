Quarante ans de coworking en Espagne

28/10/2021 à 13:52 CEST

Lidia Allvarez Vellido

Le coworking s’installe en Espagne. Sans aller plus loin, entre 2013 et 2017, le nombre de mètres carrés contractés a augmenté de 246 % et on estime que d’ici 2030 ces espaces de travail représenteront 30 % du marché des bureaux dans le pays, avec une prévision d’investissement de plus de 70 millions en les prochaines années, selon les données de Savills Aguirre Newman.

En ce sens, l’Espagne compte déjà plus de 800 000 mètres carrés d’espaces de coworking, concentrés principalement dans les centres urbains de Madrid et de Barcelone, mais qui s’étendent progressivement dans les principales villes telles que Alicante, Valence, Séville, Bilbao, Saragosse ou Malaga. « Nous sommes devenus le 4e pays le plus attractif au monde pour travailler en coworking & rdquor ;, souligne David Vega, PDG de Lexington.

Cette entreprise, spécialisée dans les espaces de travail flexibles, fête ses 40 ans et s’est chargée de ramener ce modèle américain en Espagne en 1981, année où elle a ouvert le premier espace flexible sur le Paseo de la Castellana à Madrid.

« A cette époque, le nom le plus répandu pour ce type d’espace était centre d’affaires, compris comme une formule très innovante pour avoir un bureau& rdquor;, explique Vega.

Plus précisément, il a été utilisé par des entreprises internationales qui ont débarqué en Espagne pour ouvrir le marché de ce qui pourrait être considéré comme une sorte d’hôtel pour les entreprises, car les entreprises espagnoles ont continué à avoir un sens de la propriété profondément enraciné. « Personne ne pensait que je pourrais travailler en partageant un bureau ou l’équipe d’accueil avec d’autres entités & rdquor ;, assure le PDG.

Ce n’est qu’avec la crise financière de 2008 que ce modèle économique a commencé à prendre de l’ampleur en Espagne, notamment chez les indépendants, les PME et les startups, qui ont vu dans ce type d’espace une opportunité d’avoir leur propre lieu de travail.

« Contrairement à l’époque, les espaces flexibles sont passés d’une formule temporaire à une solution finale& rdquor ;, précise Vega qui ajoute que tout au long de ces 40 années « le secteur a évolué, s’est professionnalisé et consolidé comme une alternative avec des garanties par rapport à la location traditionnelle & rdquor ;.

Et c’est une formule, selon Lexington, que propose un certain nombre de « uniques & rdquor ; par rapport aux modèles de location de bureaux traditionnelsParmi lesquels se distinguent la possibilité de créer des synergies avec des entreprises qui partagent l’espace, son emplacement « premium & rdquor ; », souligne Vega, dans le centre financier des villes ou la possibilité d’utiliser les outils technologiques disponibles dans les installations de coworking.

Des avantages pour tous les types d’entreprises

En outre, réduit les coûts et les risques car ils facilitent le paiement à l’utilisation et ont des tarifs « tout compris », où les dépenses d’implantation ou de travaux, de mobilier, de consommation, entre autres, commente l’expert qui estime que c’est l’une des options les plus sûres pour rentabiliser l’entreprise et optimiser les ressources des entreprises les plus consolidées.

De même, l’expert assure que non seulement les indépendants, PME ou entrepreneurs peuvent en bénéficier, mais qu’ils accueillent la demande des entreprises de toutes tailles. Sans aller plus loin, Lexington est spécialisée dans la clientèle d’entreprises. « Nous configurons des environnements entièrement personnalisés en fonction des besoins de chaque entreprise & rdquor ;, ajoute son PDG.

À cet égard, Vega assure qu’après l’été, ils ont remarqué une forte croissance de la demande et les candidatures ont augmenté de 57% par rapport au premier semestre de l’année. « Les secteurs qui utilisent le plus nos espaces de coworking sont la technologie, le conseil, les activités financières et les services de santé », ajoute le PDG de Lexington.