Quarante-sept démocrates sautent le plancher de la Chambre sur un projet de loi de dépenses historique de 1,75 billion de dollars, votent par procuration

Selon le bureau du greffier de la Chambre, 47 démocrates avaient soumis des lettres pour voter par procuration plutôt qu’en personne sur le projet de loi de dépenses de 1,75 billion de dollars du président Biden.

Au total, 63 républicains avaient des procurations actives vendredi, jour du vote sur le projet de loi.

Le système de vote par procuration a été mis en place comme option pour le vote à la Chambre pendant la pandémie de coronavirus. Les membres soumettent volontairement des lettres de procuration autorisant un autre législateur à voter en personne en leur nom.

Parmi les législateurs démocrates qui ont soumis des lettres de procuration se trouvait le représentant Peter DeFazio (D-Ore.), président du comité de la Chambre sur les transports et les infrastructures. DeFazio a joué un rôle déterminant dans l’élaboration des 550 milliards de dollars de dispositions relatives au changement climatique et à l’énergie verte incluses dans la législation finale.

Le président Biden et les dirigeants démocrates du Congrès comme la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont décrit la législation Build Back Better comme transformatrice et historique.

« Suivant la vision du président Biden, guidé par l’expertise et l’énergie de nos présidents, membres et personnel, nous avons un projet de loi Build Back Better qui est historique, transformateur et plus vaste que tout ce que nous avons jamais fait auparavant », a déclaré Pelosi.

Le greffier de la Chambre affiche une copie de chaque lettre de procuration sur son site Web.

Lien source