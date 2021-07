Qu’arrive-t-il à Bizum si vous changez de numéro de téléphone ou de banque ? | La technologie

in

Bizum est l’un des services les plus simples pour envoyer ou recevoir de l’argent, mais que se passe-t-il si nous changeons de numéro de téléphone ou de banque ? Nous répondrons à toutes ces questions.

Bizum est devenu le service par excellence en matière d’envoi et de réception d’argent. La facilité d’utilisation a poussé ce service à tel point qu’il est désormais le plus courant de distribuer des comptes ou de régler des dettes à l’aide de l’application mobile.. Il vous suffit de le démarrer, de taper quelques informations d’identification et d’appuyer sur un bouton pour tout terminer.

C’est vraiment facile d’envoyer et de recevoir de l’argent, trop facile. Bien que cela se fasse toujours depuis le même terminal et avec le même numéro de téléphone portable, mais que se passerait-il si on changeait de numéro ? Si vous vous êtes déjà posé cette question, l’entreprise elle-même a la réponse et la vérité est que des procédures sont nécessaires.

Vous ne bénéficiez toujours pas des avantages de Bizum ? Nous vous disons de quoi il s’agit et comment il est utilisé et tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme de paiement mobile.

Lorsque vous modifiez votre numéro de téléphone, l’ancien numéro continue d’exister et Bizum continuera à se lier à ce numéro. Pour remédier à cette situation, il vous suffit de prévenir la banque avec laquelle vous avez lié le service Bizum. Allez, tu dois appeler la banque et lui dire que tu as changé de numéro.

Une fois cet appel passé, la banque se chargera des démarches nécessaires pour traiter la mise à jour du numéro de mobile. Cela doit être fait le plus tôt possible pour éviter tout type de problème, en effet, Bizum recommande d’annuler le service puis de s’inscrire avec le nouveau numéro.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre les particuliers via les téléphones mobiles en Espagne. Comme dans tout autre média, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les démarches à suivre pour réclamer ?

Dans le cas d’avoir changé de banque, le système d’action est beaucoup plus simple. Eh bien, ce sera la banque elle-même qui informera Bizum de l’annulation, ce processus d’annulation est automatique. Bien que cela puisse prendre quelques jours pour devenir effectif, il est donc possible de recevoir de l’argent via Bizum pendant ce temps.

Si l’on veut éviter des problèmes, ce serait d’aviser Bizum de l’annulation de ce service et après avoir changé de banque, réactivez-le avec la nouvelle entité. De cette façon, nous n’aurons aucun problème avec le service et tout fonctionnera comme il se doit.

Bizum est un service sûr, mais pas parfait et il est toujours préférable d’éviter d’éventuels problèmes lors de la réception ou de l’envoi d’argent. Leur est de suivre les conseils fixés par l’entreprise elle-même dans les formes d’utilisation.

Dans le cas où vous n’avez pas pu éviter un problème avec le service, il vous suffit de vous rendre à la banque pour qu’elle vous apporte une solution ou effectue les démarches nécessaires.