Qu’arrive-t-il à la courroie de distribution et pourquoi est-ce une panne si redoutée | Moteur

Entendre les mots «courroie de distribution» prononcés par un mécanicien est effrayant. Et il y a des raisons de l’avoir car cet élément est l’un des plus chers à réparer

C’est d’entendre que votre voiture a un problème avec le courroie de distribution et que les jambes commencent à trembler. Ce n’est pas une préoccupation excessive, c’est l’un des éléments mécaniques de toute voiture, qu’elle soit diesel ou essence ; c’est aussi la cause de certaines des pannes les plus coûteuses qu’un véhicule puisse subir.

La courroie de distribution est chargée de synchroniser la rotation de la poulie de vilebrequin avec le pignon d’arbre à cames afin que les soupapes s’ouvrent et se ferment à leur point exact. S’il casse, il n’y a pas de synchronisation, puis le piston frotte contre les soupapes et les fait se plier. Pour éviter cette panne coûteuse, l’idéal est d’effectuer une maintenance en fonction du kilométrage et du temps d’utilisation. Les experts conseillent son remplacement tous les 80 000 km ou après 10 ans. Mettre une nouvelle courroie de distribution peut faire grimper la facture de l’atelier jusqu’à 2 000 euros.

La courroie de distribution provoque 50% des pannes mécaniques

Les experts en mécanique de Confortauto encouragent les conducteurs à porter un soin extrême à la courroie de distribution car ils estiment que les problèmes de cet élément sont à l’origine de 50 % des dommages sur les véhicules de plus de cinq ans.

Ils veillent également à ce que le remplacement et la réparation de toute panne liée à ce composant soit l’un des plus laborieux pour l’atelier et le plus coûteux pour le conducteur, ils recommandent donc de ne pas négliger son entretien en procédant à un examen périodique pour vérifier son état.

“Bien que sa durée de vie varie selon le fabricant, étant un élément qui a tendance à s’user afin d’éviter qu’elle ne se brise de manière inattendue, l’idéal est de changer la courroie lorsqu’elle atteint 80 000 et 150 000 kilomètres ou tous les dix ans, toujours aussi en tenant compte le délai fixé par le constructeur », expliquent-ils. « Un entretien préventif de la courroie de distribution nous permettra de prolonger la durée de vie et les performances de notre véhicule, en nous aidant à détecter rapidement les pannes qui éviteront des réparations coûteuses et des risques sur la route », soulignent-ils de la chaîne de réparation.

