Qu’arrive-t-il à Neymar Jr.?

11/09/2021 à 17h06 CEST

Neymar Jr. rejoint la discipline du PSG laissant une traînée de polémiques et de mauvaises ondes après avoir passé près de deux semaines concentrées avec la Seleçao. Son passage par la triple journée de qualification sud-américaine pour Qatar 2022 a creusé l’écart, grandissant, entre la star (et son monde de flagorneurs), avec certains analystes très inquiets de son éternel complexe de Peter Pan, à un an et peu de Coupe du monde. .

L’ex du Barça devrait extérioriser son bonheur, car les raisons ne manquent pas. Il a renouvelé jusqu’en 2025 avec le PSG, maintenant l’un des salaires les plus élevés du football mondial, et un cadeau est tombé du ciel sous la forme de l’arrivée de son ami Léo Messi, qui n’a pas pu rester au Barça. Le refus de Doha de transférer Mbappé au Real Madrid lui garantit de faire partie de la meilleure attaque de la planète pendant au moins un an, et conforte ainsi sa candidature pour remporter, une fois pour toutes, la Ligue des champions à Paris.

La réalité, cependant, a été diamétralement différente. Lors des matches contre le Chili (victoire du Brésil par 0-1) et contre le Pérou (triomphe par 2-0 avec un but et une passe décisive de sa part), le ’10’ est revenu vivre des moments de fureur et a flirté avec l’expulsion. Sorti de ses cartons, il a fini par être réservé aux 95e et 89e minutes, respectivement. Il était à un pas de voir des pistes rouges. Les deux jaunes conduiront à ne pas être, en octobre, à la rencontre au Venezuela. Tout était absolument évitable.

Dans son pays, ils n’aiment pas ses affrontements et ses provocations. C’est un film qui se répète depuis des années, et à 29 ans il se comporte comme il y a dix ans. Il n’y a pas d’évolution comportementale de Ney. Et l’on craint qu’une perte de rôles ne se produise en Coupe du monde, dans un match clé aux conséquences irréparables.

COMME LEO MESSI

De manière très explicite, comme cela a été fait dans la dernière émission télévisée de Rede Globo, ils lui ont demandé d’avoir un comportement similaire à celui de Leo Messi., qui a suscité la colère de la soeur crack, Rafaella, sur les réseaux sociaux.

Et être comme Leo Messi implique qu’il accepte les critiques, comme celles qui lui ont été faites par rapport à son surpoids, et qu’il ne profite pas des micros d’après-match pour exiger le respect et se victimiser. “Je ne sais pas ce que je dois faire de plus avec cette chemise pour que les gens me respectent, car je suis constamment en manque à cet égard”, a-t-il poursuivi.

Les critiques massives des journalistes brésiliens à son poids étaient, en fait, un euphémisme pour ne pas parler de ses excès hors-champ pendant les vacances et de son faible niveau de forme en ce début de stage. Neymar le savait. Il aurait pu baisser la tête, préciser dans quel état il se trouvait, répondre avec finesse et élégance… mais rien de tout cela. J’en ai fait une attaque personnelle.

Il a montré des pectoraux lors de la dernière séance d’entraînement avant le match simulé contre l’Argentine. Et il a répété la dose, célébrant son but contre le Pérou, dans un geste qui est passé complètement inaperçu dans l’émission télévisée mais qu’il a lui-même, à la fin, transformé en plaidoyer pour sa défense, en organisant une bataille contre les moulins à vent.