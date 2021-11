Qu’arrive-t-il à notre corps si nous mangeons des aliments ultra-transformés pendant 30 jours ?

02/11/2021 à 13:22 CET

Ce n’est un secret pour personne que les effets de la « restauration rapide », de la « malbouffe » ou, dernièrement, des « aliments ultra-transformés » ont la réputation de n’être d’aucune utilité. En fait, ceux-ci ne seront jamais présents dans une alimentation équilibrée et saine, ou du moins ils ne le seront pas en pourcentage élevé. Cependant, beaucoup de gens consomment fréquemment ce type de nourriture et un médecin nommé Chris van Tulleken a voulu faire l’expérience par lui-même.

Comme ils ont collecté dans le portail IFLScience le médecin britannique a fait son régime pendant 30 jours ont 80% d’aliments à base d’aliments ultra-transformés. Son objectif était de vérifier les effets sur son corps et de les partager avec les gens. Ces effets ne se sont pas fait attendre, et il a pu voir différents :

La première chose que vous remarquez est que il avait plus faim que d’habitude. En effet, les aliments ultra-transformés sont beaucoup moins nutritifs et donc moins rassasiant, même si vous mangez beaucoup. constipation rapidement, en raison de la faible teneur en fibres de ce type d’aliments.Bien sûr, les nombreuses calories et matières grasses que ces aliments nous apportent nous font grossir drastiquement. Le médecin n’a pris du poids qu’au cours de ces 30 jours d’expérience environ 6,5 kilogrammes.Le médecin a fait une estimation et pense qu’il aurait gagné environ 40 kg en seulement 6 mois. Les derniers résultats ont révélé qu’il a subi des changements dans son cerveau, augmentant les connexions cérébrales dans les zones liées aux centres de récompense du cerveau et qui gèrent les comportements répétitifs. . C’est le point le plus préoccupant concernant le cerveau des enfants est plus malléable Et ils peuvent en souffrir davantage s’ils mangent trop d’aliments ultra-transformés quand ils sont jeunes.