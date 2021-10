Qu’arrive-t-il au corps lorsque vous suivez un régime végétarien?

in

Le régime végétarien est celui qui ne comprend ni viande ni poisson. Cependant, on peut aussi différencier les végétalien (pas d’aliment d’origine animale), ovolocovégétarien (ils consomment des produits laitiers et des œufs) et flexitariens (Ils incluent occasionnellement de la viande et du poisson dans leur alimentation).

Selon les données de l’Union végétarienne espagnole, en 2018, un million d’Espagnols se sont déclarés végétariens.

Ce chiffre a notamment augmenté ces dernières années, selon les données du cabinet de conseil Lantern, qui estime que près de 4 millions ont une alimentation majoritairement végétale. Cela signifie qu’ils sont avant tout flexitariens : leur alimentation est à base de fruits et légumes et ils consomment occasionnellement de la viande et du poisson.

Ce vendredi 1er octobre, le Journée internationale des végétariens. Un événement qui a lieu pour la quarante-troisième année consécutive. Mais savez-vous d’où vient le mot végétarisme ?

C’est un mot qui est né en 1842 par les fondateurs de la British Vegetarian Association. Ce mot dérive du mot latin vegetus, qui signifie sain et vif. Bien que nous ayons déjà souligné les trois types de régime végétarien les plus courants, ils peuvent également être différenciés davantage.

Lacto-végétariens. Contrairement aux végétariens lacto-ovo, ils consomment des produits laitiers, mais pas des œufs. Ce type de régime exclut les produits laitiers, mais pas les œufs. Ils mangent des aliments à base de plantes, des œufs et du miel. Ils diffèrent des précédents car ils ne consomment pas d’œufs. Ils privilégient la consommation de légumes crus et jamais cuits au-dessus de 46,7 degrés. Végétalien et foodists cru.Frugivores. Ils ne mangent que des fruits.

Quels sont les avantages d’un régime végétarien ?

La consommation de viande est en baisse continue depuis 2012. En 2018, nous, les Espagnols, avons consommé 2 114,78 millions de kilos. Concrètement, ce chiffre représente une baisse de 2,6 % par rapport à l’année précédente.

Selon les experts, la consommation de viande rouge, comme le bœuf, le porc, l’agneau ou la venaison, peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète ou de cancer.

En octobre 2015, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une étude qui avertissait qu’un régime basé sur ce type de viande était « probablement cancérigène pour l’homme ». Consommation excessive de viande rougec’est donc un facteur de risque de cancer.

Ainsi, ceux qui suivent un régime végétarien sont moins susceptibles de souffrir de maladies cardiaques, comme les noix, qui protègent le cœur. Les légumineuses, les grains entiers et les graines, en revanche, abaissent le taux de cholestérol.

Une alimentation à base de fruits et légumes fournit un pourcentage important de fibres, de vitamines et de minéraux, mais éviter la consommation de viande, de poisson, de produits laitiers ou d’œufs présente-t-il un risque pour notre santé ?

Le régime végétarien : pas sans risques

Comme dans tout type de régime, tel que méditerranéen, il doit être équilibré pour garantir un apport suffisant en vitamines, minéraux ou fibres.

Les plus grands risques sont des niveaux insuffisants de vitamine D, d’oméga-3 et vitamine b12. La carence de ce dernier nutriment peut entraîner une anémie, des troubles neuropsychiatriques et une altération de la fonction cognitive.

Nous obtenons de la vitamine B12 à partir d’aliments tels que le poisson, la viande, les palourdes ou le foie de bœuf, de sorte que ceux qui privilégient un régime sans aliments d’origine animale doivent recourir à suppléments.

Pour cette raison, avant de recourir à ce supplément, il est important de consulter notre médecin de famille, afin qu’il puisse nous recommander quelle forme de vitamine B12 est la meilleure et à quelle fréquence la prendre. Et, est-ce que vous pouvez choisir de compléter une fois par jour (25-100 microgrammes), 2 000 microgrammes par semaine ou 1 000 2 fois par semaine.

Bref, si nous optons pour un régime végétarien, que ce soit dans l’un des types de nourriture, il doit être basé sur des produits non transformés.

La consommation de pâtisseries, sodas ou autres plats (même s’ils sont vegan) sont tout aussi nocifs pour notre santé à cause du sucre ou des graisses saturées.