Qu’arrive-t-il aux policiers qui tuent des Noirs ⋆ .

Des fleurs, des signes et des ballons sont laissés près d’un mémorial de fortune à George Floyd près de l’endroit où il est mort alors qu’il était détenu par la police de Minneapolis, le 29 mai 2020 à Minneapolis, Minnesota

(KEREM YUCEL / . via .)

La mort de George Floyd aux mains des bureaux de police de Minneapolis l’année dernière a déclenché des protestations dans tout le pays et conduit à un nouveau tollé pour la justice raciale aux États-Unis.

Lors du procès de l’ancien policier Derek Chauvin, le pays a revécu la douleur et la colère causées par la mort publique de M. Floyd après les 9 minutes et 29 secondes qu’il a passées épinglées sous le genou de l’ancien policier.

Les manifestations qui ont englouti le pays l’été dernier ont peut-être été déclenchées par le meurtre de M. Floyd, mais elles ont également été enracinées dans une série dévastatrice de morts de Noirs aux mains de la police.

Ici, The Independent revient sur certains de ces meurtres choquants et sur ce qui est arrivé aux officiers qui en sont responsables.

George Floyd

M. Floyd, 46 ans, a été arrêté par des policiers de Minneapolis le 25 mai 2020, après qu’un employé de Cup Foods a appelé le 911 et a dit à la police qu’il avait acheté des cigarettes avec un faux billet de 20 $.

Derek Chauvin, qui est blanc, a été capturé par des spectateurs sur une vidéo à genoux sur le cou et le dos de M. Floyd alors qu’il criait pour sa défunte mère et criait qu’il ne pouvait pas respirer.

Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré à la fin du procès le 20 avril 2021.

Au Minnesota, le meurtre au deuxième degré est passible d’une peine maximale de 40 ans de prison. Le meurtre au troisième degré est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison. L’homicide involontaire coupable au deuxième degré est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Chauvin a été immédiatement placé en garde à vue et sera condamné début juin, huit semaines après sa condamnation.

Les anciens policiers de Minneapolis Tou Thao, 35 ans, Thomas Lane, 38 ans, et J Alexander Kueng, 27 ans, sont tous accusés d’avoir aidé et encouragé Chauvin dans le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire au deuxième degré de Floyd.

Le bureau du procureur général de l’État tentera d’ajouter une accusation de meurtre au troisième degré contre les trois agents lors d’une audience de la Cour d’appel du Minnesota prévue pour le 20 mai.

Ils devraient être jugés le 23 août après qu’un juge a séparé leur procès de celui de Chauvin en raison de problèmes liés à Covid-19.

Les trois officiers, qui ont répondu à l’appel le 25 mai 2020, risquent jusqu’à 40 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de complicité de meurtre.

Mais les lignes directrices sur la détermination de la peine peuvent également réduire cette peine à un maximum de 15 ans.

Les trois anciens officiers restent libres sous caution de 750 000 $.

Breonna Taylor

Mme Taylor, 26 ans, a été abattue au moins huit fois et tuée par des policiers lors d’une descente de drogue ratée chez elle à Louisville, Kentucky.

La police a déclaré que son petit ami, Kenneth Walker, avait tiré sur les trois policiers qui entraient chez elle le 13 mars 2020 peu après minuit, frappant l’un des policiers à la jambe.

Aucune drogue n’a été trouvée dans la maison et M. Walker, qui est également noir, a été accusé de tentative de meurtre sur un policier et d’agression au premier degré, bien que les charges aient été abandonnées par la suite.

Les trois officiers blancs, Jonathan Matttingly, Brett Hankison et Myles Cosgrove, ont été placés en service administratif alors que le meurtre de Mme Taylor faisait l’objet d’une enquête.

En septembre 2020, un grand jury de la ville a innocenté les trois policiers du meurtre, mais ils ont tous été renvoyés par le service de police.

M. Hankison a été inculpé par le grand jury de trois chefs de «mise en danger gratuite» pour avoir mis en danger la vie de trois voisins en tirant des balles.

Aucun des policiers ne fait face à des accusations pour la mort réelle de Mme Taylor.

M. Mattingly, qui a reçu une balle dans la jambe lors de l’incident, est en train d’écrire un livre donnant sa version de ce qui s’est passé dans l’appartement.

Après une énorme réaction, l’éditeur Simon & Schuster a déclaré qu’il ne distribuerait pas The Fight for Truth: The Inside Story Behind the Breonna Taylor Tragedy, mais qu’il sera publié par l’éditeur indépendant Post Hill Press.

Philando Castille

M. Castille, 32 ans, a été arrêté par le policier Jeronimo Yanez le 6 juillet 2016 dans une banlieue de Minneapolis, Minnesota.

Le policier a déclaré qu’il pensait que M. Castille correspondait à la description d’un suspect de vol et s’est approché de la voiture pour lui demander son permis de conduire et une preuve d’assurance.

M. Castile a dit à l’officier qu’il avait une arme avec lui et a reçu l’ordre de ne pas toucher l’arme.

Des images de la caméra du tableau de bord de la police montrent ensuite l’officier criant à nouveau à M. Castille de ne pas retirer l’arme avant de lui tirer sept coups de feu.

L’officier a déclaré aux enquêteurs que M. Castile bougeait la main et qu’il craignait pour sa vie et celle des passagers de la voiture.

M. Yanez, un officier du département de police de St Anthony dans le Minnesota a été accusé d’homicide involontaire coupable et de mise en danger de la vie des deux passagers.

Lors de son procès en 2017, il a été acquitté de tous les chefs d’accusation mais n’est pas retourné au service de police, qui a conclu un «accord de séparation volontaire» avec lui.

Freddie Grey

M. Gray, 25 ans, a été arrêté par des policiers à Baltimore le 12 avril 2015 pour avoir eu un couteau et a été placé dans un fourgon de police, qui a été filmé.

Au moment où la camionnette est arrivée au poste de police, M. Gray ne respirait plus et est décédé une semaine plus tard des suites de blessures à la colonne vertébrale, selon un médecin légiste, pendant son transport.

Les responsables de la police ont déclaré que, bien que M. Gray ait été attaché aux jambes pendant le voyage, il n’avait pas été attaché avec une ceinture de sécurité ni reçu d’aide médicale, bien qu’il en ait fait la demande.

Après la mort de M. Gray, les six officiers impliqués, César Goodson Jr, William Porter, Garrett Miller, Edward Nero, Brian Rice et Alicia White ont tous été suspendus sans solde.

La mort a été déclarée homicide par le médecin légiste et l’avocate de l’État de Baltimore, Marilyn Mosby, a déposé des accusations criminelles contre les policiers.

Le jury du procès de M. Porter était dans l’impasse et le juge a déclaré l’annulation du procès, et les procureurs ont finalement abandonné toutes les accusations contre M. Porter, M. Miller et Mme White.

M. Rice a finalement été déclaré non coupable d’homicide involontaire, de mise en danger imprudente et d’inconduite dans ses fonctions.

M. Goodson a été déclaré non coupable de meurtre au cœur dépravé au deuxième degré, de trois chefs d’homicide involontaire coupable, de mauvaise conduite dans l’exercice de ses fonctions et de mise en danger imprudente.

M. Nero a été acquitté des accusations de délit d’agression au deuxième degré, de mise en danger imprudente et de faute dans l’exercice de ses fonctions.

Les six officiers ont été autorisés à reprendre leurs fonctions.

Riz Tamir

Tamir Rice, 12 ans, a été confronté à la police à Cleveland, dans l’Ohio, en novembre 2014 après que quelqu’un a appelé le 911 et a signalé qu’une personne jouait avec une arme à feu près d’un centre de loisirs.

L’appelant a signalé que l’arme était «probablement fausse» et que la personne qui la portait était très probablement un enfant.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, l’agent Timothy Loehmann est sorti de la voiture et a ouvert le feu, tuant le jeune.

Il s’est avéré que Tamir avait joué avec un pistolet à plomb et les autorités ont déclaré que la description d’un enfant jouant avec une fausse arme n’avait pas été transmise aux policiers qui ont répondu.

Un grand jury n’a inculpé aucun des officiers dans cette affaire, mais M. Loehmann a ensuite été congédié par le département pour avoir menti dans sa demande de travail en tant que policier.

Walter Scott

Walter Scott, 50 ans, a été arrêté pour un contrôle routier de routine par le policier blanc Michael Slager en Caroline du Sud le 4 avril 2015.

Lorsque M. Scott s’est enfui des lieux, il a été pourchassé par l’officier qui lui a tiré dessus cinq fois lors d’un incident capturé sur un téléphone portable par un spectateur.

Après que la vidéo soit devenue publique, l’officier a été accusé de meurtre et plus tard d’une violation des droits civils fédéraux.

Le jury de son procès de décembre 2016 était dans l’impasse et les procureurs ont annoncé qu’ils le rejoindraient.

Mais avant qu’ils ne le fassent, Slager a plaidé coupable de la violation des droits civils fédéraux et a été condamné à 20 ans de prison.

Michael Brown

Le meurtre en août 2014 de l’adolescent Michael Brown à Ferguson, Missouri, a déclenché des mois de manifestations pour la justice raciale.

M. Brown, 18 ans, a été tué par balle par l’agent Darren Wilson après avoir été soupçonné d’avoir volé des cigares dans un dépanneur.

M. Brown n’était pas armé et son ami, Dorian Johnson, a déclaré aux journalistes qu’il avait «mis les mains en l’air» lorsqu’il a été tué.

Deux enquêtes ont conclu que M. Brown n’avait pas les mains en l’air lorsqu’il a été tué et, en novembre, un grand jury a refusé d’inculper M. Wilson.

Puis, en mars 2015, le ministère de la Justice de Barack Obama a publié son propre rapport qui déclarait: «Il n’y a aucune preuve crédible que Wilson a délibérément tiré sur Brown alors qu’il tentait de se rendre ou ne représentait pas une menace pour une autre raison».

Mais le même jour, le ministère de la Justice a également publié sa propre enquête sur le département de police de Ferguson, qui a conclu à l’exploitation systémique et au profilage racial de résidents noirs par ses agents.

Laquan McDonald

Laquan McDonald, 17 ans, a été tué par des policiers de Chicago après avoir répondu à des informations selon lesquelles quelqu’un aurait tenté de pénétrer par effraction dans des voitures le 20 octobre 2014.

La police a suivi l’adolescent et l’a vu utiliser un couteau pour couper le pneu d’une voiture de patrouille.

L’agent Jason Van Dyke, qui est blanc, est arrivé sur les lieux et a tiré sur M. McDonald, le frappant 16 fois alors qu’il s’éloignait de lui.

Les images du tableau de bord du meurtre n’ont été publiées qu’en novembre 2015 après que la ville eut convenu d’un règlement de 5 millions de dollars avec la famille de M. McDonald.

Lorsque la vidéo est devenue publique, l’agent Van Dyke a été arrêté et accusé de meurtre.

Van Dyke a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à plus de six ans de prison.

Eric Garner

Eric Garner, 43 ans, a été arrêté par la police pour avoir vendu des cigarettes en vrac à Staten Island, New York, le 17 juillet 2014.

Son arrestation est intervenue deux semaines après qu’ils lui ont donné un premier avertissement pour avoir fait la même chose au coin d’une rue.

La rencontre fatale a été filmée par un spectateur et a montré que l’officier blanc Daniel Pantaleo enroulait son bras autour du cou de M. Garner dans un étranglement.

M. Garner a pu être entendu crier «Je ne peux pas respirer» 11 fois avant de tomber inconscient et de mourir.

Malgré d’énormes protestations dans la ville, une enquête locale et fédérale n’a abouti à aucune accusation portée contre M. Pantaleo et les autres officiers impliqués.

M. Pantaleo a finalement été limogé en août 2019, cinq ans après la mort de M. Garner, lorsqu’un juge disciplinaire de la police de New York a recommandé le licenciement.

Ses avocats avaient soutenu que le policier avait «agi comme on lui avait appris à agir».

«Cela a été une longue bataille, cinq ans de trop», a déclaré Emerald Garner, l’une des filles d’Eric Garner du licenciement.

“Et finalement quelqu’un a dit qu’il y avait des informations selon lesquelles ce flic avait fait quelque chose de mal.”