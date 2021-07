Qu’arrivera-t-il à Umtiti, Pjanic ou Coutinho ?

31/07/2021 à 16h04 CEST

Le FC Barcelone continue de travailler sur les opérations après l’arrivée d’Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Le service des sports recherche des destinations possibles pour Umtiti, Pjanic, Coutinho ou Braithwaite, qui ont un salaire élevé et n’ont pas la confiance absolue de Ronald Koeman.

La priorité dans les bureaux de Barcelone est de réduire la masse salariale et pouvoir entreprendre la signature du contrat de Leo Messi, qui n’a pas encore renouvelé et est actuellement un agent libre. Trincao (Wolves), Junior Firpo (Leeds), Aleñá (Getafe) et Todibo (Nice) sont déjà partis et plusieurs joueurs attendent également de résoudre leur avenir à court terme.

Avec la continuité d’autres acteurs dans l’air comme les cas de Griezmann, Dembele ou Lenglet, qui comptent pour l’entraîneur, mais que le club voit comme une opportunité de gagner de l’argent, Barcelone a déjà commencé la préparation de la saison 2021/22.

Umtiti, Pjnanic, Coutinho et Braithwaite, les sorties possibles

Les quatre joueurs sont déjà sous les ordres de Ronald Koeman, mais son avenir semble plus éloigné que près du Camp Nou. L’attaquant danois, qui a bouclé un grand championnat d’Europe avec son équipe nationale, Il pourrait se retrouver en Premier League, plus précisément à West Ham. C’est, sans aucun doute, le poste principal pour reprendre les services de l’attaquant. Pjanic, arrivé en troc avec Arthur depuis l’Italie, sonne très fort pour revenir justement à la Juventus, qui serait prête à faire un effort.

L’avenir d’Umtiti et Coutinho est un peu plus diffus. L’unité de contrôle n’a guère de marché en raison de ses faibles performances et de sa fiabilité physique, elle sera donc la plus difficile à placer sur ce marché estival. De la Ligue 1 il semble qu’il y ait un intérêt, mais le salaire élevé rend toute opération impossible et il ne pouvait pas sortir. En ce qui concerne le Brésilien, déjà remis de la grave blessure qui l’a éloigné du terrain depuis mars, sa condition physique est inconnue, mais il pourrait quand même revenir en Premier ou en Bundesliga.