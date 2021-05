Qu’arrivera-t-il à vos photos, e-mails et documents?

Le 1er juin, les nouvelles conditions Google Il s’appliquera aux comptes qui sont inactifs ou qui dépassent le stockage disponible pendant deux ans ou plus. Huit mois après l’annonce de ces changements, la multinationale appliquera la nouvelle politique en Google Photos, Gmail et Google Drive.

Mais qu’est-ce qui changera à partir de cette date?

Une fois que vous avez occupé les 15 Go qu’ils vous offrent gratuitement, vous ne pourrez pas télécharger de fichiers ou d’images sur le Drive, et vous ne pourrez pas non plus créer de copies de sauvegarde en qualité d’origine dans Google Photos.

Gardez à l’esprit que tout ce qui a été téléchargé précédemment ne se déroulera pas dans le cloud. Autrement dit, il commencera à compter ce que vous téléchargez à partir du 1er juin.

Chaque compte de Google, à partir duquel vous pouvez accéder aux différents services de l’entreprise, il dispose de 15 Go de stockage gratuit. Une fois que vous avez complètement rempli la partie gratuite que l’entreprise vous propose, vous pouvez acheter de l’espace dans le cloud via Google One.

Comme si tout cela ne suffisait pas, il faut prendre en compte une alerte envoyée par l’entreprise elle-même. Si vous avez dépassé le quota d’espace il y a 2 ans ou plus et n’avez pas libéré ou acheté d’espace pour revenir sous la limite (15 Go), il est possible que Google supprimer tout le contenu que vous avez Gmail, Drive et Google Photos. Cependant, l’entreprise informera, trois mois à l’avance, les utilisateurs qui ne se conforment pas aux exigences avant de procéder à la suppression de leurs e-mails, photos ou documents.