Qu’arrivera-t-il au prix du Bitcoin lorsque Coinbase deviendra public?

Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) ont continuellement atteint des niveaux records, ce qui a amené le marché à terme de Bitcoin à enregistrer une augmentation substantielle du volume et un intérêt ouvert. Le terme «intérêt ouvert» fait référence à la somme totale des transactions actives sur le marché des dérivés Bitcoin. Actuellement, l’intérêt ouvert du marché à terme du Bitcoin se situe à des sommets historiques, actuellement de 27,43 milliards de dollars.

Suite à la cotation de Coinbase, les traders et les investisseurs s’attendent généralement à ce que la tendance haussière de Bitcoin et Ether se poursuive. Mais il y a aussi des cas d’ours à court terme dus à divers facteurs tels qu’un scénario potentiel de «vente des nouvelles» et un marché à terme surchauffé.

L’affaire taureau pour l’inscription post-Coinbase

Selon Adam Cochran, partenaire de Cinneamhain Ventures, Bitcoin devrait théoriquement être de 70000 $ dans la liste Coinbase. L’investisseur a déclaré que la raison de la tendance haussière progressive de la BTC était l’utilisation d’un fort effet de levier sur le marché à terme de Bitcoin, entraînant une baisse de la BTC lorsque le marché des dérivés surchauffait.

Un effet de levier élevé peut entraîner des baisses à court terme, car lorsqu’il existe un pourcentage important d’ordres d’achat à fort effet de levier ou de positions acheteur sur le marché, le taux de financement augmente. Le financement est un mécanisme utilisé par les bourses à terme Bitcoin pour atteindre l’équilibre sur le marché.

Lorsqu’il y a plus d’acheteurs sur le marché, le taux de financement augmente. Lorsque le taux de financement augmente, les acheteurs doivent compenser les vendeurs à découvert avec une partie de leur position. Étant donné que les acheteurs doivent payer les vendeurs toutes les huit heures pour garder leurs positions ouvertes, cela devient moins attrayant pour le Bitcoin long, ce qui le rend vulnérable à une baisse. Cochran a déclaré:

«C’est fou que nous ayons atteint un nouveau $ BTC ATH la veille de la liste Coinbase, et que nous lancions 6 mois de nouveaux déploiements, mises à niveau et adoption institutionnelle avec les ETF, etc. niveaux fébriles de 2017 manie et FOMO encore. Il se sent juste … sur la bonne voie?

Il a en outre ajouté: «La seule raison pour laquelle $ BTC n’est pas déjà à 70 000 $ est que les enfants de la vente au détail ne savent pas comment utiliser l’effet de levier sans être méga-nuk à chaque fois plus haut.»

Malgré le prix du Bitcoin qui oscille à un niveau record, l’indice de force relative est inférieur à ce qu’il était lors du pic de 2017 de la précédente course haussière. Lorsque le prix du Bitcoin a violemment chuté sur une courte période, son RSI était d’environ 95. Actuellement, le RSI est à 92, ce qui est inférieur aux sommets des rallyes de 2017, 2013 et 2011.

PlanB, le créateur de l’indicateur Stock-to-Flow – qui prédit que Bitcoin atteindra probablement 200 000 $ – a déclaré que BTC devrait se rapprocher de 92 000 $ pour atteindre un RSI de 95. L’analyste a déclaré: «#Bitcoin semble fort à RSI 92 . »

Le prix du Bitcoin est en forte hausse en prévision de la cotation publique de Coinbase. Les investisseurs et les traders estiment généralement que le marché de la crypto-monnaie continuera sur une trajectoire ascendante après la cotation de Coinbase, principalement en raison de la forte dynamique du marché. Cependant, certains pensent que la cotation de l’action, qui se négociera sous le symbole «COIN», marquera un sommet temporaire pour les crypto-monnaies.

Les données en chaîne suggèrent également que Bitcoin est dans une position favorable pour voir un rallye plus large. Elias Simos, spécialiste du protocole chez Bison Trails, a déclaré que l’offre de Bitcoin parmi les adresses contenant de 100 à 1000 BTC a atteint un niveau record. Cela indique que le nombre d’investisseurs fortunés détenant du Bitcoin est en augmentation. Il a déclaré:

«L’offre de $ BTC dans les adresses qui détiennent entre 100 et 1k de la pièce a atteint un niveau record! Cette croissance s’est faite au détriment des deux cohortes juste en dessous (1-100) et au-dessus (1k-10k). Le remaniement se poursuit sans relâche. »

Au sommet des points forts techniques et fondamentaux de Bitcoin à l’approche de la cotation publique de Coinbase, le sentiment général autour de l’événement reste extrêmement positif. Nic Carter, investisseur et chercheur de longue date de Bitcoin, a déclaré que COIN se préparait à être l’une des listes publiques les plus explosives de l’histoire du marché boursier américain:

«Alors que COIN se prépare à devenir la liste publique la plus explosive de l’histoire; GBTC envisage GLD pour le titre de plus grand tracker de matières premières; et BTC dépasse la valeur de la base monétaire de la livre sterling; Prenez une minute pour le laisser pénétrer. Revenez ensuite au travail. »

Bien qu’une grande partie de l’intérêt vienne du fait que le marché boursier voit les premiers débuts d’un important échange crypto américain, les services financiers de Coinbase ont impressionné les investisseurs sur le marché financier traditionnel. Anthony Pompliano, un investisseur renommé de Bitcoin et cofondateur de Morgan Creek Digital, a souligné début avril que Coinbase avait réalisé plus de revenus au cours des 90 jours précédents que pendant toute l’année 2020.

Le cas de l’ours après la liste Coinbase

Le principal cas d’ours autour de la liste Coinbase reste la forte probabilité d’une baisse de «vente des nouvelles» sur le marché de la crypto-monnaie. En plus de cela, il y a une chance que les acheteurs se précipitent dans COIN, éventuellement en vendant Bitcoin, Ether et d’autres crypto-monnaies majeures dans le processus.

Mohit Sorout, partenaire de Bitazu Capital, a également souligné qu’il pensait que la dernière étape du marché haussier du Bitcoin approchait, sur la base des tendances historiques. Il a dit: «À vrai dire, je pense sérieusement que nous sommes entrés dans la dernière étape de ce marché haussier $ btc. Pour être clair, la dernière étape pourrait durer 2-3 semaines ou même plus. Le prix pourrait atteindre 200k ou même plus qui sait. Ne prenez pas de décisions de vie irrationnelles basées sur des PnL non réalisés. »

En plus de la possibilité d’un pic approchant pour le marché de la crypto-monnaie, le taux de financement du marché à terme Bitcoin est d’environ 0,11% en moyenne. Le taux de financement par défaut de Bitcoin est de 0,01%, il est donc 11 fois plus élevé. Par conséquent, la probabilité d’une correction de rinçage à court terme reste relativement élevée.