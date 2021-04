Quartararo a gagné, mais le génie était Martín

04/04/2021 à 23:37 CEST

Fabio Quartararo il était facile pour lui de gagner & mldr; Copiez la course que Viñales avait faite la semaine dernière. Le Français, qui a fini par être le grand perdant de 2020 en disparaissant en deuxième partie de championnat, il s’est retrouvé pour mener un podium avec Zarco, qui est le nouveau leader après avoir terminé deuxième des deux courses du Qatar, et Martín, qui mérite une mention distincte.

Le pilote madrilène a obtenu samedi une pole position inattendue lors de son deuxième Grand Prix de la catégorie, mais le meilleur reste à venir. En course, il a mené 18 des 22 tours après un autre départ impressionnant, sans la moindre erreur, montrant une maturité extraordinaire, avec un crayon au volant et a fini par ajouter le premier podium en MotoGP, le 29e de sa carrière. Il avait fait des mérites pour plus, mais je suis sûr qu’à seulement 23 ans, il a un avenir très prometteur.

La folie de Miller

Nous sommes confrontés à un championnat très serré, dans lequel de nombreux pilotes sont capables de se battre pour les premières places et cela provoque des frictions et des contacts constants sur la piste. Cela fait partie du jeu et du spectacle, mais il est inadmissible dans un sport aussi dangereux qu’un pilote s’écrase expressément contre un autre dans le seul but de l’intimider.

Ce n’est pas la première fois que Jack Miller joue dans une émission de ces caractéristiques et à moins que, une fois examinée, il n’y ait pas de sanction exemplaire. Il peut accuser Joan Mir de l’avoir dépassé à fond, très forcé, d’avoir touché, mais cela ne lui donne pas le droit – hors de son esprit – de lui retirer justice, de le poursuivre un tour plus tard, de regarder manifestement pour lui au début d’une courbe, le coincer hors de la ligne et chercher la moto de son rival. Miller a frappé Mir à 195 km / h. Par Dieu & mldr; Ce n’est pas un jeu.

La prochaine course avec Marc Márquez?

Aujourd’hui, c’est la question à un million de dollars. Le championnat et les fans manquent leur grande star et le retour du champion de Cervera pourrait être très proche. Le 12 avril, il doit subir un nouveau contrôle médical et s’il est renvoyé, il réapparaîtra au Grand Prix du Portugal, qui se tiendra à Portimao le 18 avril. Coïncidence ou pas, ce serait le même scénario qu’il y a quelques semaines il roulait avec la réplique Honda MotoGP, la RC213V-S, pour tester son bras droit et découvrir pour lui un tracé inédit.

Losail a peut-être été le dernier Grand Prix que Marc a dû regarder à la télévision De chez vous. Sa prémisse est de ne pas se précipiter, soyez prêt à être compétitif à son retour et tout indique que la date est proche. Je ne doute pas que malgré la météo, j’aurai à mon retour de quoi parler sur la piste.