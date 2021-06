Quartararo affirme avoir “une marge de progression”

19/06/2021 à 19:22 CEST

Le français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), leader du Championnat du Monde MotoGP et deuxième au classement du Grand Prix d’Allemagne, a déclaré que pour lui “c’était une journée positive et je pense que nous avons encore une marge de progression pour les derniers tours de la course. course”.

“Nous avons très bien fait ce matin et nous avons pu faire beaucoup de tours et l’après-midi nous avons fait les dernières séances d’essais sans nous arrêter, donc je pense que nous avons encore une marge de progression pour les derniers tours de la course”, a-t-il déclaré. insiste Quartararo.

“La deuxième qualification s’est très bien passée, nous avons tous quelques difficultés mais j’ai réussi à amener la Yamaha au premier rang et tous ceux qui partent là-bas doivent être pris en compte”, explique le pilote français.

“C’est le circuit le plus difficile à dépasser, et je pense que Marc Márquez et Oliveira vont fort. Et Jack -Miller- aussi, donc je pense que les six premiers qui ont pris le départ sur la grille peuvent se battre pour la victoire”, déclare le pilote Yamaha.

Quant à la polémique pendant l’entraînement, Fabio Quartararo Il a reconnu que “c’est un peu dangereux. Je le fais seul, je pense que c’est mieux car je me sens plus en confiance au niveau des pneus et je n’ai pas besoin de monter la roue de quelqu’un, je me sens plus en confiance quand je suis seul devant” .