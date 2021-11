Quartararo arrive sans pression et Márquez sera à Portimao

11/03/2021 à 11:01 CET

Ce week-end vient le Avant-dernière manche du Championnat du Monde MotoGP sur le circuit de Portimao. Fabio Quartararo Après un week-end difficile à Saint-Marin, il a remporté le titre de champion du monde et maintenant il arrive sans pression au Grand Prix de l’Algarve, bien qu’après avoir échoué sur le podium lors de la dernière course, le Français sortira sûrement pour essayer d’en gagner un autre. victoire. . Quartararo n’a plus gagné depuis Pierre d’argent et il se battra sans pression et sans penser aux points pour ce qui serait son sixième de la saison.

La mauvaise nouvelle du week-end est pour Marc Márquez qui, après avoir subi un accident à l’entraînement samedi dernier, a subi une commotion cérébrale à la tête et ne pourra pas courir à Portimao par mesure de précaution. Le pilote Honda souhaitait repartir après sa victoire à Misano pour poursuivre les réglages de la moto et vérifier l’état d’avancement de sa récupération avant la fin de la saison. Marquez a assuré que sa stratégie cette saison était de se consacrer dans une première partie à la récupération et à reprendre le rythme avec la moto et dans la seconde moitié de la saison à Résultats de recherche.

Après la chute de Bagnaia à Misano, celui de Cervera a encore gagné et a remporté sa troisième victoire de la saison après l’Allemagne et les États-Unis et est devenu le deuxième pilote le plus victorieux jusqu’à présent dans le championnat. L’octuple champion du monde réalisait son plan et obtenait des résultats en seconde période, se classant sixième au classement et voulait entrer dans la lutte pour le top 5 mais maintenant il devra attendre le rendez-vous de Valence pour revenir sur la Honda.

Dans le Grand Prix de l’Algarve nous devrons également être conscients de Pecco Bagnaia et Miguel Oliveira. Pecco reviendra impatient de remporter la victoire après l’erreur de Misano où, après avoir subi une chute à quelques tours de la fin, il a mis le titre sur un plateau pour Quartararo. Pour sa part, Miguel Oliveira court à domicile et il tentera de remettre la KTM RC 16 sur le podium sur un circuit bien connu.

Le champion du monde étant déjà désigné, le reste des coureurs tentera de se démarquer lors de ces deux dernières manches et de terminer avec le meilleur résultat sur la grille pour remonter au classement général. Cette saison a été marquée par la diversité des vainqueurs et des coureurs montés sur le podium à chaque course, Zarco a pu remporter la victoire à plusieurs reprises, Joan Mir reste troisième bien qu’il n’ait pas gagné cette saison, Meunier obtenu deux victoires avec la Ducati, Liant est monté sur la plus haute marche du podium en Autriche et Aleix Espargaró est monté sur le podium avec Aprilia et son frère Pol a pris le premier podium avec la Honda à Saint-Marin. Après les différents résultats tout au long de 2021, les possibilités sont infinies pour compléter le podium de Portimao, un circuit que tout le monde assure est compliqué et assez technique.