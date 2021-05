Quartararo: “C’était soit ‘pôle’ ou aller au sol”

15/05/2021

Nil Banos

Fabio Quartararo Il fait partie de ces coureurs dont vous savez que lors de la séance de qualification, vous ne pouvez jamais être laissé de côté. Quelles que soient les conditions météorologiques et les conditions de piste, «El Diablo» est pour toujours. Il en veut toujours un peu plus. Il est insatiable dans la lutte contre la montre. Et, encore plus s’il court à domicile, au Mans.

Quartararo a sorti de son chapeau un très bon dernier tour lancé pour marquer la pole position et partir demain de la première position de la grille de départ. Il l’a fait dans une «qualification» très compliquée en raison du mauvais temps. Mais même cette instabilité ne le pourrait pas avec le «20» du Monster Energy Yamaha MotoGP.

“Vraiment le dernier secteur, où il y avait des plaques d’eau … C’était difficile. Pour moi, le dernier tour n’a pas été très bon”, a déclaré le Français dans le parc fermé après être descendu de sa M1 et avoir fêté avec son équipe. “Avant d’aller aux ‘qualifications’, j’ai dit à l’équipe qu’avec le moyen-moyen je ne me sens pas très bien”Fabio a expliqué.

Mais son ambition, son envie de toujours vouloir un peu plus l’ont poussé à se lancer dans la dernière «attaque contre la montre». Au dernier soupir, il a beaucoup serré pour prendre la pole position. “Je suis allé à la limite. Dans le dernier tour, avec ces patchs, je pensais que c’était soit ‘pole’ ou aller au sol. On verra comment ça se passe demain mais je suis très content”, a conclu le pilote français.