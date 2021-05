Quartararo défend son leadership contre “ l’armada ” de Ducati

26/05/2021 à 14:22 CEST

Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat du monde MotoGP, devra travailler dur contre «l’armée» de Ducati lors du Grand Prix d’Italie, qui se déroule ce week-end sur le circuit du Mugello. Le Français commande le général de la Coupe du monde, bien qu’avec trois hommes pilotant un Desmosedici sur ses talons: Pecco Bagnaia à seulement 1 point, Johann Zarco, à 12 et Jack Miller, vainqueur des deux dernières courses au Mans et à Jerez, à 16 ans.

Quartararo, qui est tombé aux mains de Miller Dans la course à domicile, il espère désormais être celui qui triomphera sur le territoire italien: «Nous avons passé un bon week-end au Mans en général, et je pense aussi que notre potentiel est bon pour ce week-end, donc je suis ravi d’arriver à travailler et faire de mon mieux », dit le Français.

“C’est maintenant le moment du week-end de course du Mugello, une course que nous n’avons pas pu visiter l’année dernière, donc ce week-end est un peu spécial, en plus c’est aussi le grand prix à domicile de mon équipe.” Se souvient le leader mondial, pas en vain le Le siège européen de Yamaha se trouve également dans ce domaine.

Votre partenaire Maverick Viñales, qui est devenu père pour la première fois cette semaine, dit qu’il aime “beaucoup” le Mugello. “C’est l’un de mes circuits préférés sur le calendrier MotoGP et je vais généralement très vite ici car il y a un peu de tout. Il y a des points sur cette piste où je suis à un bon niveau, et en général j’ai tendance à être compétitif, “dit Viñales.