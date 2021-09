Quartararo demande à Márquez de l’aider à devenir champion

20/09/2021 à 14h23 CEST

Voyons, il manque quatre grands prix (100 points) pour conclure ce passionnant Championnat du Monde de Moto : Austin (Texas, USA), à nouveau Misano (Italie), Alarge (Portimao, Portugal) et Cheste (Valence). Et il y a déjà trois pilotes, tous les trois spectaculaires, je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, à qui on a donné, tout au long de l’année, des visages de champions. Le Murcien Pedro Acosta, révélation et ‘rookie’ écrasante de Moto3, prend 42 points à Denis Foggia et Sergio Garcia; l’australien Remy Gardner surpasse son coéquipier Raúl Fernández en Moto2, un autre présage de rookie, pour 34 points et le ‘Diable’, c’est-à-dire l’impressionnant Fabio Quartararo surpasse ‘Pecco’ Bagnaia par 48 points et le champion Joan Mir par 67.

Mir Il a déjà déclaré que “avec une grande douleur dans mon âme, je considère la Coupe du monde perdue, Fabio (Quartararo) va très bien et est désormais inaccessible pour moi”. ‘Pecco’ Bagnaia, qui possède de loin la meilleure moto de la grille MotoGP, puisque la Ducati ‘Desmosedici’ gagne dans ses mains, dans celles de Jack Miller et même dans celles du ‘rookie’ Jorge Martín, est en retard bien que il n’a pas l’intention de jouer dans l’éponge. “Fabio est très, très, régulier et, comme il l’a fait Marc Marquez), quand il ne gagne pas, il finit sur le podium, mais nous allons continuer à essayer de lui rendre difficile la conquête du titre & rdquor ;.

Course à course

Et qu’en pense le « Diable » ?Eh bien, il pense comme le « Cholo » Simeone, qu’il faut aller course par course. « A Misano, dimanche, au départ et dans les premiers tours, la Ducati m’a dépassé de tous les côtés, de la droite, de la gauche, j’ai vécu quelques tours désespérés, car je courais aussi vite que je pouvais et je manquait de pointe de vitesse pour vaincre Martin et Miller. Peut-être, oui, avoir choisi le pneu dur derrière m’a empêché d’être compétitif au départ et, à la fin, ça peut chasser, enfin, essayer d’empêcher la victoire de ‘Pecco’, mais je suis content, très content, parce que nous n’a perdu que cinq points et nous continuons avec un avantage important & rdquor ;.

Il est évident que Quartararo n’aura pas encore de balle de match à Austin, Texas, États-Unis, mais il se rapproche de plus en plus, à 22 ans et à sa septième saison en Coupe du monde, son premier titre, pas son premier’ grand’ titre mais son premier sceptre car bien qu’étant toujours l’un des meilleurs et des plus attractifs pilotes du championnat, il n’a toujours pas de sceptre. « Nous sommes leaders, nous sommes les favoris pour remporter le titre, bien sûr, mais il nous manque encore. Bien sûr, j’ai une Yamaha qui marche bien sur tous les chemins & rdquor ;.

Le grand Marquez

Il va sans dire que le ‘Diable’ ferait à merveille si Marc Márquez (Honda) pouvait faire son truc, en 13 jours, sur l’un de ses circuits préférés, Austin, où le Catalan a toujours gagné (2016, 2017 et 2018) et où il allait gagner dans la rue, encore, en 2019, mais il est tombé au sol alors qu’il avait déjà plus de trois secondes par rapport aux autres. “J’espère que Marc gagnera à Austin comme il le fait toujours et me donnera un coup de main pour arrêter ‘Pecco’ et ainsi pouvoir augmenter mon avantage au Championnat du Monde”, a déclaré le leader français en descendant du podium sur le circuit Marco Simoncelli. .