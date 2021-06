Quartararo domine dans une session égale

19/06/2021 à 11h09 CEST

.

Seulement trois dixièmes de seconde établissent le « cut » du top dix classé avec le droit d’entrer dans le deuxième classement direct, du Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) à l’Espagnol Alex Márquez (Honda RC 213 V) à l’entraînement Essais libres du Grand Prix d’Allemagne MotoGP sur le circuit du Sachsenring.

Avec Quartararo en tant que leader, a souligné la performance d’un Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V), que si bien acabó noveno, estuvo en todo momento entre los más rápidos de la categoría y sólo un ligero error al exceder mínimamente los límites del trazado sajón, le alejaron de la cuarta posición en la que llegó a être.

En plus de Quartararo et les frères Marquez, les Français sont entrés dans le deuxième classement Jean zarco (Ducati Desmosedici GP21), Portugais Miguel Oliveira (KTM Rc 16), la également espagnole Jorge Martin (Ducati Desmosedici GP21) et Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), et l’italien François “Pecco” Bagnaïa (Ducati Desmosedici GP21).

Dix minutes ne s’étaient pas encore écoulées dans la séance lorsque Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) est allé longtemps à l’entrée du virage dix et pour éviter la chute il a dû aller tout droit sur les graviers pour maîtriser parfaitement la moto et pouvoir revenir “au noir” sans conséquences majeures.

A un autre endroit du circuit, au début du premier virage, c’est l’Espagnol qui était au sol. Iker Lecuone (KTM RC 16), bien en mal d’un bon résultat qui lui permette de maintenir ses espoirs de continuer dans la catégorie MotoGP la saison prochaine -mais il était dernier, vingt-deuxième-, tout comme son coéquipier, l’Italien Danilo Petrucci, car l’Australien est déjà confirmé pour la saison prochaine dans son équipe Rémy jardinier, leader du championnat du monde Moto2.

Le pilote Repsol Honda, loin de se laisser intimider par l’adversité, est revenu en piste pour être le premier à abaisser son record le premier jour, et pourtant il a eu encore plus de frayeur, comme dans le virage trois.

Vendredi, Márquez n’a pas pu passer de la douzième position, ce qui l’a exclu du deuxième classement direct, mais son record de 1: 21.097 l’a porté à la cinquième place, dépassé seulement par Oliveira, Quartararo et l’espagnol Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) et Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Dans tous les cas, les performances de Marc Marquez Vendredi, il a eu une explication claire et logique, puisque le pilote Repsol Honda n’a à aucun moment mis de pneu arrière tendre et a passé beaucoup de temps à rouler avec les composés intermédiaires et déjà utilisés, mais samedi, dès qu’il est passé à l’arrière mou, son temps s’est immédiatement amélioré en deux dixièmes de seconde.

Le deuxième pilote pertinent, parce qu’il l’a également Bagnaïa, mais de passer d’abord de la dernière place à la dix-neuvième puis à la huitième.

Le champion du monde espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR), qui est passée de la seizième à la neuvième, bien que presque immédiatement l’Australienne Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) qui sort du deuxième classement, prend la tête (1 : 20.526) et se déplace Mir au dixième et, en perdant une place de plus, il est exclu du deuxième classement direct.

Il semblait pour ces moments, avec un peu plus de douze minutes d’entraînement, que la “mêlée” pour abaisser les temps avait commencé puisque Miller n’a pas tenu longtemps en première place, qu’il a arraché Quartararo (1 : 20.348), avec les Japonais Takaaki nakagami (Honda RC 213 V) initialement troisième et enfin septième.

Dans le combat final Maverick Viñales, qui était dixième, est allé au sol dans le premier virage au bout de la ligne droite et pratiquement sans réfléchir il a commencé à courir vers son atelier pour essayer de prendre le deuxième vélo le plus tôt possible et défendre, sans succès, ses options pour entrer dans le deuxième classement.

La même fin a eu les Espagnols Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V) qui a chuté au virage huit avec sa douzième chute de la saison au grand désespoir du pilote, qui chute presque toujours de la même manière, perdant la roue avant. Il a terminé dix-neuvième.

Joan Mir, Maverick Viñales, Alexis Rinçage, Valentino Rossi, Pol Espargaro et Iker Lecuona Ils ne sont pas entrés dans le deuxième classement et doivent passer par le premier.