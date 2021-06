Quartararo est déjà le seul candidat au titre MotoGP

27/06/2021

C’est fait. Il existe déjà un candidat unique au titre monde qui, pour le moment, a en sa possession le majorquin Joan Mir (Suzuki). Il n’y a plus de doutes. Il y a eu neuf courses et il y a eu un garçon, français, de Nice, 22 ans, appelé Fabio Quartararo, de Yamaha, surnommé le ‘Diable’, qui a réalisé six podiums, dont quatre au sommet, c’est-à-dire qu’ils ont été des victoires : Doha, Portugal, Italie et Pays-Bas, avec une nouvelle démonstration de puissance, lui et sa Yamaha M1, la même moto qui Maverick Viñales considérer une moto très irrégulière.

Quartararo, qui s’est battu de façon spectaculaire aujourd’hui, aussi bien au départ, failli écraser ses carénages, que dans les premiers tours, avec ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), alors que ‘MVK’ a de nouveau échoué au départ, il est parti quand il voulait dominer avec une grande autorité une course dans laquelle ttout le monde croyait que Viñales allait se justifier, qu’il veut rompre son contrat avec Yamaha (il lui reste encore un an à son contrat) pour signer chez Aprilia pour 2022, comme annoncé Ricard Jové, commentateur de DAZN.

Il n’y avait pas de grand prix dans la « cathédrale ». Avec la même autorité démontrée à Doha, à Portimao et au Mugello, le « Diable » a fait un carrière sans faute se montrant en « mode champion », ouvrant plusieurs secondes d’avance sur ses poursuivants parmi lesquels se trouvaient tous : Bagnaïa, sanctionné pour avoir foulé le green, Takaaki Nakagami (Fronde), Viñales, Johann Zarco (Ducati) et Mir, car dans ce groupe il y avait aussi Alex Rins (Suzuki), mais Zarco est entré dans une courbe le déplaçant au sol.

Quartararo, qui en plus de ces quatre victoires a deux deuxièmes places au Mans et au Sachsenring, il laisse 34 points (plus d’une victoire) d’avance sur Zarco, son plus proche poursuivant dans la lutte pour le titre, en vacances et reviendra en favori dans le GP d’Autriche (double date), le 8 août prochain. Le ‘Diable’ est le premier Français à s’imposer, dans la catégorie reine, dans la ‘cathédrale’.

Le podium, avec deux Yamaha (comme prévu) et une Suzuki, le champion Mir, était très attendu, mais pas la fantastique septième place en Marc Marquez (Honda), venu du dernier rang et accueilli dans sa loge par un ovation debout, complétant, sur un circuit adverse, son extraordinaire triomphe (11e d’affilée) au Sachsenring.

“La vérité, c’est que c’était une course très difficile parce que c’était très difficile pour moi de dépasser ‘Pecco’ et, en plus, j’avais encore des problèmes avec mon bras droit et, à la fin, j’avais un peu peur parce que J’avais peur que Maverick me rattrape. , mais je suis très très content, enfin, à part le fait que je n’ai pas très bien frappé cette balle de golf avec laquelle je voulais célébrer la victoire & rdquor;, reconnut le ‘Diable’, qui se tenait sur ses genoux d’honneur et tenta de frapper, au milieu de la piste, une balle de golf avec un club que lui offrit son assistant et ami d’âme, Tom. Quartararo a échoué lors de ses deux premières tentatives et lors de la troisième, il a lancé & mldr;à deux mètres de vos pieds.

“Je ne sais pas ce qui est arrivé à l’embrayage, je ne sais pas, j’ai été bloqué, puis couvert par Nakagami et, quand j’ai voulu essayer de chasser ou de rattraper Fabio, je n’arrivais pas à l’heure & rdquor ;Viñales a souligné, tandis que Mir a reconnu que “Avec ce podium nous avons garé cette première partie de saison que j’aurais aimé être meilleure, vraiment & rdquor ;.Championnat du monde MotoGP : 1. Fabien QUARTARO (France), 156 points ; 2. Johanne ZARCO (France), 122 ; 3. François BAGNAIAA (Italie), 109 ; 4. Jeanne Voir (Espagne), 101 et 5. Jack MEUNIER (Australie), 100.