20/10/2021 à 10h54 CEST

Le Championnat du monde est dans sa dernière ligne droite, avec trois grands prix à jouer dans Misano, Portimão et Valence et 75 points en jeu. Ce week-end les titres pourraient déjà être décidés Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) dans la catégorie reine du MotoGP et la révélation ‘rookie’ Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) dans la petite cylindrée de Moto3. Les deux ont déjà des options mathématiques pour chanter l’alirón au GP d’Émilie-Romagne.

Quartararo, pour finir

La deuxième place à Austin était presque une victoire pour Quartararo. Il n’a pas pu suivre dans le sillage de Marc Márquez (Repsol Honda Team) sur sa piste talisman, mais le Français est resté beaucoup plus proche de la couronne, terminant devant Francesco Bagnaia (équipe Ducati Lenovo), qu’il est maintenant le seul pilote qui peut éviter son alirón. ‘El Diablo’ a augmenté de 4 points supplémentaires le revenu de 48 qu’il avait déjà avant d’arriver à COTA, le fixant à 52. Tant que Fabio accorde moins de deux pointe du doigt son rival italien, il pourra être proclamé champion tôt à Misano.

« J’attends ce moment depuis plus de 15 ans et bien sûr c’est une course de moins pour atteindre mon rêve, il n’en reste que trois. Cela dit, je ne veux pas être obsédé par le titre. Je sais que j’ai une bonne marge de points. Je ferai de mon mieux. possible à Misano, et si je ne suis pas couronné là-bas, ce sera à Portimao. Pas à pas », assure-t-il Quartararo, qui à 22 ans et après trois saisons dans la catégorie reine peut être champion avec Yamaha.

Le Français a été le pilote le plus régulier de tous en 2021, comme en témoignent ses 5 victoires à Doha, Portimao, Mugello, Assen et Silverstone, en plus de 5 autres podiums. Il était sur le point de frapper un autre grand coup à Jerez, n’était-ce une douleur intense au bras, qui l’a obligé à subir plus tard une opération du syndrome des loges. Et en Catalogne, il a reçu une double pénalité pour avoir roulé avec la combinaison ouverte et raccourcir une chicane dans les derniers tours qui l’a empêché d’étendre son record cette saison,

En tout cas, Quartararo il a toujours été dans les points, puisqu’il n’a jamais été pire que 13e. En comparaison, Bagnaïa il compte 2 victoires, un total de sept Top 3 et un abandon. « Je ne vais pas abandonner, mais Fabio a fait une saison fantastique. Il a été le plus rapide depuis le début et a su garder de la régularité, contrairement aux autres », apprécie-t-il.Pecco‘.

Quartararo remportera le titre de Misano si :

– Gagner la course.

– Finir 2ème et Bagnaia ne gagne pas.

– Terminer 3ème et Bagnaia ne termine pas 1er ou 2ème.

– Finir 4ème ou 5ème et Bagnaia ne monte pas sur le podium (1er, 2ème ou 3ème).

– Finir 6ème ou 7ème et Bagnaia ne termine pas dans le top 4.

– Finir 8ème et Bagnaia ne termine pas dans le Top 5.

– Finir 9ème et Bagnaia ne termine pas dans le top 6.

– Finir 10ème et Bagnaia ne termine pas dans le top 7.

– Terminer 11ème et Bagnaia ne termine pas dans le top 8.

– Terminer 12ème et Bagnaia ne termine pas dans le top 9.

– Finir 13ème et Bagnaia ne termine pas dans le Top 10.

– Termine 14ème et Bagnaia ne termine pas dans le top 11.

– Terminer 15ème et Bagnaia ne termine pas dans le top 12.

– Ne marque aucun point et Bagnaia ne termine pas dans le top 13

Plus difficile pour Acosta

Pedro Acosta, Débutant cette année en Championnat du Monde, il pourrait aussi émerger mathématiquement champion de Misano, même si ses chiffres ne sont pas aussi forts que ceux de Quartararo en MotoGP. Le Murcien mène le Moto3 général mais son avantage est de 30 points sur Dennis Foggia (Léopard Racing). A 50 points chiffre Sergio García Dols (Solunion GASGAS Aspar Team) qui a dû se retirer du week-end à Austin en raison d’une blessure aux reins causée par une chute brutale en FP1 et ne pourra pas non plus courir ce week-end à Misano. Sa défaite, malgré la menace de ‘Foggia’, ouvre la voie à Acosta, auteur de 5 victoires et d’une deuxième place dans sa redoutable campagne de rookie.

« El Tiburon de Mazarrón » s’est montré un peu plus conservateur suite à sa chute à MotorLand Aragón et n’est plus monté sur le podium depuis début août en Styrie, alors que Foggia arrive lancé au sprint final de la saison. L’Italien paie désormais les conséquences d’un début de campagne très discret, avec cinq zéros lors des 7 premiers tours. Acosta a cédé 67 points lors des cinq dernières courses en ce qui concerne la transalpine t accumule 218 points devant le classement par les 188 de Foggia. Les comptes du pilote de 17 ans sont simples : il sera contraint de gagner et d’attendre la décision de Foggia. Dans le seul cas possible. Pedro sera champion à Misano s’il gagne et Foggia termine 12e ou pire.