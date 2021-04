Quartararo gagne et Martín triomphe

04/04/2021 à 20:55 CEST

Le héros en était un autre. Le héros était un Espagnol. Le héros était une recrue du MotoGP. Le héros était le pilote d’une équipe «satellite». Le héros du Grand Prix de Doha, la deuxième course de la saison, a gagné magistralement, encore une fois, après sept déceptions suivies de Fabio Quartararo (son dernier triomphe date de Barcelone-2020), c’était Jorge Martin, 23 ans, de San Sebastián de los Reyes, dans son 101e grand prix, dans sa deuxième carrière parmi les rois.

‘Martinator‘, maintenant mieux connu sous le nom de «Rocket Martin», pour sa manière impressionnante de commencer avec la Ducati, il a réalisé la pole hier à Losail et aujourd’hui il a décroché le bronze après avoir mené la course dans 16 des 22 tours, dans une démonstration de fermeté, de confiance et de grand talent. «Je dédie ce podium à Fausto Gresini (son chef d’équipe quand il était champion de Moto3, en 2018) et je regrette seulement de ne pas être deuxième, mais & mldr; & rdquor;. Tout ça, trois heures après un autre ‘rookie’, Pedro Acosta, âgé de seulement 16 ans, a remporté le test Moto3 depuis la voie des stands.

La course était une répétition du premier GP de Losail: la Ducati (à cette occasion ‘Pecco’ Bagnaia, dans celle-ci, Martin), mais la Yamaha (le premier jour, Maverick Viñales; le second jour, Quartararo) récupérer du terrain avec un sage dosage des pneus, prouvant que les problèmes d’adhérence du passé sont totalement oubliés, bien que leur professeur, leur prophète, leur ‘Docteur’, Valentino Rossi, a terminé la course à la 16e place.

La course de Martin était impeccable et a toujours dominé le peloton, dans lequel non seulement les ‘Diablo’ et ‘MVK’ se sont battus désespérément pour reprendre des positions, mais les deux Suzuki, qui n’ont toujours pas obtenu de podium au Qatar, Alex Rins, Superbe et Joan Mir, maltraité par un Jack Miller, qui auraient dû être sanctionnés, ils cherchaient à monter sur le podium. «Je pense que j’ai été très intelligent, j’ai gardé les pneus jusqu’à la fin, j’ai ouvert l’accélérateur avec précaution à chaque sortie de virage et, à la fin, quand ils me dépassaient Fabio et JohannJ’ai juste pensé à pousser pour que le podium ne s’échappe pas en cette merveilleuse journée. Et, oui, j’ai réussi & rdquor ;.

La vérité est que le jour exceptionnel de Martin une course impressionnante a rejoint où le top 10 a terminé, pour la première fois de l’histoire, en cinq secondes et la 10e a été Aleix Espargaró, qui continue de se tenir debout avec sa nouvelle Aprilia. Mir, le champion, continue avec son départ irrégulier et, bien qu’aujourd’hui il ait eu un rival désespéré dans un Miller antisportif, il aurait dû être sanctionné.

«Beaucoup ont dit que les bottes de Valentino Je pourrais les utiliser gros & rdquor; Quartararo en descendant du podium, «mais la vérité est que je me sens bien à sa place. Je suis très content, je vais fêter ça avec un hamburger chez McDonald’s.