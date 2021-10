Quartararo lancera la calculatrice aux États-Unis.

30/09/2021 à 20h21 CEST

Il ne reste que quatre grands prix pour conclure le Championnat du Monde Moto et le Championnat de France Fabio Quartararo (Yamaha), qui n’a pas encore remporté de titre mondial, se rapproche de plus en plus d’être sacré roi de l’élite, surtout après avoir réalisé un formidable retour à Misano et terminé derrière le colin de l’italien ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati ) , qui est qui maintenant, après avoir remporté les deux dernières courses, en Aragon et en Italie, compte 48 points, beaucoup selon tout le monde, presque deux victoires (50), du ‘Diablo’.

C’est pourquoi ce week-end sur le magnifique circuit d’Austin (Texas, USA), où le MotoGP revient après 30 mois (la dernière fois qu’il a couru, c’était en 2019), Quartararo, qui, comme toujours, sortira pour gagner, vient de reconnaître cette “Bien sûr, je pense au titre et, bien sûr, que maintenant, dans la dernière ligne droite, nous ne pouvons pas perdre l’avantage que nous avons obtenu. Une chose est claire pour moi, je vais sortir pour gagner, mais je ne vais pas dépasser la limite, ma limite et, donc, si je dois me contenter du podium, je le ferai & rdquor;.

Quartararo a reconnu que lors du dernier rendez-vous de Misano, lorsqu’il a dû travailler très dur pour vaincre l’Australien Jack Miller, le compagnon de Bagnaia, il a essayé d’aller chasser ‘Pecco’ “mais il conduisait à merveille et, bien que je me sois approché de très près de son colin , je n’en revenais pas. Je dois avouer que c’était la course la plus amusante de la saison et, par conséquent, j’espère continuer à m’amuser à Austin, une piste que nous aimons tous & rdquor ;.

Il est évident, comme le champion l’a reconnu Marc Marquez, détenteur de six titres mondiaux MotoGP, que Bagnaia « a le problème de ne pas pouvoir se permettre une seule erreur, un zéro, tandis que Fabio, avec l’avantage qu’il a acquis, peut presque se permettre deux zéros dans deux des quatre grands prix restants et, donc, comme il est en compétition, je pense qu’il est clairement un favori pour le titre & rdquor ;. J’insiste, l’avis de MM93 a été endossé par Bagnaia lui-même qui a cependant reconnu que sa Ducati ‘Desmosedici’ est déjà une moto extrêmement compétitive et gagnante “sur n’importe quelle piste, ce qui n’était pas le cas les années précédentes, alors j’espère qu’ici , là où nous ne faisions pas bien, nous nous en sortons très bien & rdquor ;.

Il va sans dire que Márquez était également au centre de l’attention lors de la conférence de presse précédant le Grand Prix des Amériques, car il s’agit de son circuit préféré, également à gauche, où il a remporté jusqu’à six fois. « Je sais que tout le monde, comme c’était le cas quand j’étais bien, me regardera, mais je ne suis pas encore le même qu’avant. On verra bien comment ça se passe, mais je ne vais pas perdre espoir & rdquor ;. MM93 a rappelé que « dès le premier jour où je suis arrivé sur cette piste, j’étais beaucoup plus rapide que Valentino (Rossi), Jorge (Lorenzo) et Dani (Pedrosa). Les gens de Honda m’ont demandé pourquoi et je ne savais pas quoi répondre. Il allait vite et point & rdquor;.

Inutile de dire que l’absence de Maverick Viñales (Aprilia) à Austin, en raison du décès de son cousin de 14 ans Dean Berta Viñales, lors d’une récente course, il a focalisé les questions aux pilotes, surtout après, incompréhensible, le pilote italien Michel Fabrizio, un médiocre, a pointé du doigt à Márquez comme le principal coupable de ce type d’accident “parce que les enfants et les jeunes veulent imiter sa conduite agressive & rdquor;.

Il va sans dire que, même si Fabrizio s’est déjà excusé et est revenu sur ses paroles, Márquez l’a méprisé de manière olympique lorsqu’on lui a demandé, le qualifiant de «personnage & rdquor; et en disant que «Je ne comprends pas comment un pilote peut dire ces choses & rdquor;, et le reste des pilotes a insisté sur le fait qu’ils vivent et concourent dans un sport à risque. « Tout le monde, tout le monde, nous faisons tout ce qui est possible et impossible pour réduire les risques, mais ce n’est pas facile d’y parvenir », ont déclaré Márquez, Bagnaia et Quartararo.