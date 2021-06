Quartararo, le leader mondial, désireux de « commencer à Assen »

24/06/2021 à 19:13 CEST

Le français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), leader au classement provisoire du Championnat du Monde MotoGP, dit vouloir vraiment débuter à Assen, car “c’est l’un de mes circuits préférés”.

“C’est complètement différent du Sachsenring mais la moto fonctionne bien et en 2019 je me suis retrouvé très content du résultat obtenu ici et c’est un circuit que j’aime bien, car il est très rapide et je pense que nous pouvons très bien faire”explique Quartararo.

« Le Sachsenring a été difficile pour nous, mais le podium était le meilleur que nous puissions espérer et j’en suis content », se souvient le pilote français.

Concernant les problèmes de son coéquipier Maverick Viñales, qui a assuré qu’il allait “copier” son set-up, Fabio Quartararo a souligné que “chaque pilote est différent et je ne pense pas que ce soit la bonne façon d’y faire face, mais la moto fonctionne super bien et je suis très content”.

“Le Sachsenring n’était pas le meilleur circuit pour nous, mais malgré tout, nous avons pu aller vite et nous arrivons ici à un circuit où il a toujours été rapide, il est le dernier vainqueur et je pense que même s’il travaille à sa manière il pourra aller vite, mais s’il veut nous copier, ce n’est pas un gros problème non plus », admet Quartararo.

Sobre Assen, Fabio Quartararo destaca que “es una pista que se me da muy bien; incluso con la Moto3 y la Moto2 he sido muy rápido en el tercer sector, y hay algunas curvas en las que sea con la moto que sea, te encuentras bien”.

“Sur ce circuit, je me sens toujours bien, alors j’espère la même chose pour ce week-end car c’est l’un de mes circuits préférés et je pense que notre moto se porte très bien et cela n’a rien à voir avec la technique”, précise le français Yamaha.