Quartararo mène les essais libres 3 avec des absences notables

04/03/2021 à 15h11 CEST

Fabio Quartararo C’était le plus rapide de la séance marqué par un vent de 40 km / h qui a grandement affecté les résultats. Les Suzuki ont dominé pendant plusieurs tours et ont été juste derrière la Yamaha avec Rinçages deuxième et Mir troisième.

Petrucci a été le meilleur Ducati obtenir une quatrième position. Malgré cela, le temps le plus rapide était assez loin du set des séances précédentes de vendredi à cause du vent fort. Yamaha Viñales et Morbidelli Ils ont également réussi à entrer dans le «top 10» en terminant 5e et 6e.