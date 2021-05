Quartararo, récupéré et à l’assaut de la direction à domicile

12/05/2021 à 14:20 CEST

Français Fabio Quartararo Il s’est remis en un temps record de son opération du syndrome des loges, qu’il a subie après les problèmes qu’il a subis lors du GP d’Espagne la semaine dernière. Le pilote Yamaha, qui a perdu la tête à Jerez au profit de ‘Pecco’ Bagnaia ‘(Ducati), aura l’occasion ce dimanche de dépasser les deux points (66 par 64) qui le séparent de l’Italien. Et dans un cadre imbattable, le circuit du Mans, à domicile.

Le GP de France, cinquième manche du calendrier MotoGP, est toujours un mystère en raison de ses conditions météorologiques imprévisibles. Si la pluie apparaît, la situation est compliquée mais sur le sec, le circuit du Mans est bon pour Quartararo, qui espère arriver “à cent pour cent” en forme. «Jusqu’à présent, tout va bien, j’ai été à la maison, d’abord au repos puis à l’entraînement. Je récupère petit à petit, mais j’espère être rassasié ce week-end & rdquor;, souligne le pilote français Yamaha.

«Mon expérience au Mans avec la Yamaha est une très bonne sensation. En 2019 je n’avais pas un très bon résultat mais le rythme était là. L’année dernière, j’ai fait de très bons tests, mais sous la pluie, ce n’est pas un circuit favorable pour notre moto. J’ai terminé huitième, comme le meilleur Yamaha et nous avons eu des problèmes d’accélération. Mais sur le sec, c’est l’une des pistes où je me sens le mieux. On verra l’heure, je préfère ne pas la regarder, j’ai vraiment envie d’être là et on espère qu’il fait beau! Fabio.

Après avoir commencé la saison avec deux victoires et la tête, le pilote niçois regrette que les choses se soient mal passées à Jerez, même s’il est confiant dans ses options pour reprendre au plus vite sa tête de championnat du monde: “La façon dont nous avons terminé le GP d’Espagne était dommage, mais le positif est que nous avons pu confirment que nous sommes assez rapides pour nous battre pour les podiums et les victoires cette année. Mon opération a été un succès. Je suis optimiste pour ce week-end. C’est toujours agréable d’aller au Mans, car c’est ma course à domicile. Je ferai de mon mieux pour revenir pour être au top dès que possible », dit-il.