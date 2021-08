Quartararo “sentence” dans une course historique

29/08/2021

Nouvelle victoire de Fabio Quartararo, qui commence à sentir le titre mondial après avoir été le seul candidat à terminer dans le Top8 à Silverstone. Cinq victoires et trois tiers s’accumule “El Diablo”, qui n’avait pas de rival sur la piste britannique – ni le blessure à sa cheville, c’était un obstacle. Après lui, ils sont entrés Alex Rins, qui a montré à quel point ce circuit est bon, et Aleix Espargaró, qui a réalisé un podium historique pour la marque Noale, le premier de la c’était du MotoGP. Quatrième était Jack Miller (Ducati), cinquième Pol Espargaró (Honda) et sixième Binder (KTM) dans ce qui a été le premier Grand Prix depuis 1972 avec 6 constructeurs dans le TOP6.

Début déplacé dans la catégorie reine. Peur pour ‘Pecco’, qu’il a presque vu sa Ducati lui cracher dessus sur la ligne d’arrivée lorsque le feu s’est éteint. Et de la frayeur de l’italien à coup de théâtre des espagnols : Marc Marquez toucher à Jorge Martin dans leur empressement à le dépasser et tous deux se retrouvent au sol – ils avaient déjà touché trois virages auparavant. Tout cela dans le premier tour, qui au final, a complété le deux Espargaró dans le Top2 dans un moment unique et historique pour toute la famille.

Il a fallu trois tours pour se mettre au diapason Fabio Quartararo, qui a d’abord dépassé Aleix Espargaró puis a signé le meilleur tour. Après le trio de tête (Polyccio, Fabio et Aleix), le deux Ducati officiels et les deux Suzuki. Pendant, ValentinoDans son meilleur week-end de la saison, il perdait de la vitesse en huitième position avec Álex Márquez au volant. Avec Marc Márquez absent, Repsol Honda a concentré toutes ses options sur Pol Espargaro. Celui de Granollers a tenu bon dans le groupe du podium, même s’il finira par décrocher dans les derniers tours.

Quelques pas de plus jusqu’au but qu’il a fallu la course pour trouver son favori. ‘El Diablo’ a commencé à rouler comme sur des roulettes à 2’00,0, avant les 2,00 de tous ses poursuivants et a ouvert plus de trois secondes avant de boucler 50% de la course. A dix de la fin, la lutte pour le podium laissait trois candidats : les deux frères Espargaró et Àlex Rins. Derrière, Mir et Miller perdaient la trace de leurs prédécesseurs, tandis que Bagnaïa, avec de sérieux problèmes de pneus, il est resté beaucoup plus longtemps, jusqu’à ce qu’il perde -presque- sa position dans le Top15.

Près d’entrer dans le dernier tiers de la course, Rinçage Il passe à Aleix pour se lancer à la poursuite de Fabio. En fait, le pilote barcelonais a commencé à suivre le rythme du Français, mais la différence était toujours supérieure à trois secondes et les chances de contact très faibles. Bien sûr, le rythme lui a suffi pour prendre l’air et assurez-vous que le P2, après si longtemps loin des premières places. Par derrière, surpris Jack Miller, que plus il s’éloignait, plus il réagissait pour finir par contacter Aleix pour se battre pour le P3. Jack a dépassé Aprilia dans le dernier tour, mais l’aîné Espargaró lui a redonné le dépassement en T4 à certifie le premier podium d’Aprilia à l’ère du MotoGP. Le Top5 a été fermé par Pol avec une course très solide et derrière Repsol Honda ils sont entrés Binder, Lecuona, Mir, lex Márquez et Petrucci, pour fermer le Top10.

Grand Prix difficile pour KTM, qui a fini par sauver les meubles avec le retour de Liant et surtout de Lecuone, qui commence à crier pour une moto pour l’année prochaine (P6 et P7). Petrucci était 10e et Miguel Oliveira, très loin tout au long du Grand Prix, seizième. Il n’a pas non plus fini par avoir Valentino Day, qui, malgré plus d’une demi-course dans le Top10, a fini par tomber à la dix-huitième position en raison d’un problème technique – seulement Dixon C’était derrière ‘Il Dottore’-.