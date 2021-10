Qu’as-tu fait Taylor? L’erreur qui pourrait coûter la partie

Les Courageux de Atlanta ils ont laissé le champ au Dodgers des anges dans le jeu l’un des Série de Championnat de la Ligue nationale dans la MLB. Un excellent match que ceux de l’Est ont su terminer à l’occasion du neuvième avec classe.

La maxime du baseball selon laquelle lorsque vous ne le faites pas, ils vous le font n’a jamais été aussi vraie. Les Dodgers ont eu la chance de se hisser en tête du neuvième, mais ont pardonné aux Braves avec une course de base innocente de Chris Taylor.

L’expression « si vous pardonnez, ils vous le feront n’a jamais été aussi vraie ! » Les #Dodgers ne savaient pas comment finir. Ils ont pardonné à plusieurs reprises… Riley n’aurait pas dû frapper le premier inoccupé…. et le tour est joué… un match de moins… comme d’habitude… #Dodgers pour ramer à contre-courant ! – Jesus Fernandez 🇨🇺⚾️ (@ jesusLCA2017) 17 octobre 2021

Le match est arrivé à égalité à deux scores en début de neuvième. Puis, avec deux retraits, le joueur de champ central et héros du Wild Card Game Chris Taylor a effectué une marche libre pour commencer.

En l’absence de frappeurs droitiers sur le banc, Dave Roberts a tendu la main à Cody Bellinger qui avait atteint .294 jusqu’à présent en séries éliminatoires et a été le facteur décisif du cinquième match de la série de division contre les Giants.

pic.twitter.com/UGQsYTJFX2 – Le Fielding ⚾️ 🔥 (@elfildeo) 17 octobre 2021

Cody a frappé une ligne douce qui est tombée en deçà du champ droit et Chris Taylor a été pris entre le deuxième et le troisième but. Le reste était de la pure paperasserie, bien que tous les fans voulaient qu’elle se transforme comme par magie en Trea Turner pour échapper à la poursuite.

#Dodgers Chris Taylor a déclaré qu’il avait fait une « mauvaise lecture » sur son but de course au 9e. Ball est arrivé à Joc Pederson plus rapidement que prévu. Je pensais que la balle avait été frappée plus doucement. Aurait dû tenir la 2e place et laisser Mookie Betts essayer de le faire entrer. – Bill Plunkett (@billplunkettocr) 17 octobre 2021

En neuvième, il viendrait avec deux retraits Mookie Betts et un porteur de ballon en position de marqueur. Qui sait ce qui se passerait ?

Maintenant, c’est à la spéculation, mais juste et carré, n’importe qui aurait pu être le résultat.

Même une victoire.