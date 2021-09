Quatorze joueurs du Bayern Munich Frauen appelés à l’international

Le Bayern Munich Frauen fera ses adieux à quatorze joueurs internationaux cette semaine alors qu’ils parcourent l’Europe pour rencontrer leurs équipes nationales. Il est temps de commencer les qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 qui se déroule en Australie !

Six joueurs du Bayern représenteront l’Allemagne pendant cette pause : Laura Benkarth, Linda Dallmann, Sydney Lohmann, Lea Schüller, Lina Magull et Maxi Rall. Ce nombre serait encore plus élevé si Klara Bühl et Giulia Gwinn étaient à 100 %. Les Allemands affronteront la Bulgarie et la Serbie.

Carina Wenninger et Sarah Zadrazil représenteront l’Autriche contre la Lettonie et la Macédoine du Nord. La Suède affrontera la Slovaquie et la Géorgie avec Hanna Glas et Sofia Jakobsson. Viviane Asseyi et la France affronteront la Grèce et la Slovénie.

Enfin, Lineth Beerensteyn et les Pays-Bas affronteront la République tchèque et l’Islande avec les joueuses du Bayern Karólína Vilhjálmsdóttir et Glódís Viggósdóttir dans leur seul match de la pause.

Une joueuse de Frauen prêtée a également été appelée dans son équipe nationale. Weronika Zawistowska, qui a été prêtée au FC Köln pour la saison 2021/22, a été appelée par la Pologne pour ses prochaines éliminatoires de la Coupe du monde contre la Belgique et l’Arménie.

Photo de PATRICK HERTZOG/. via .

Liste complète des commandes subséquentes

Allemagne

Laura Benkarth Linda Dallmann Sydney Lohmann Lea Schüller Lina Magull Maxi Rall

L’Autriche

Carina Wenninger Sarah Zadrasil

Suède

Hanna Glas Sofia Jakobsson

La France

Islande

Karólína Vilhjálmsdóttir Glódís Viggósdóttir

Pays-Bas