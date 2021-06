Quatre acteurs prêts à reprendre leurs rôles dans la série Sex and the City Sequel ⋆ .

Le casting du prochain Sexe et la ville la relance, Et juste comme ça…, continue de croître, Variety rapportant que quatre acteurs de la série originale sont sur le point de reprendre leurs rôles.

Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson et Evan Handler devraient officiellement rejoindre le renouveau, revenant respectivement sous le nom d’Anthony Marentino, Steve Brady, Stanford Blatch et Harry Goldenblatt. Réunir le gang a clairement été un objectif énorme pour le studio, et il semble que les choses se passent bien quand il s’agit de le faire.

« Tout le monde à Et juste comme ça… est ravi de pouvoir continuer les intrigues de ces bien-aimés Sexe et la ville personnages avec les acteurs qui les ont rendus si adorables », a déclaré le producteur exécutif Michael Patrick King.

Les quatre acteurs de retour rejoindront Chris Noth pour revenir dans la série, car Noth a été annoncé comme prêt à reprendre son rôle de M. Big le mois dernier. Le renouveau verra également les stars Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristina Davis revenir dans leurs rôles originaux de Carrie, Miranda et Charlotte alors que le trio tente de naviguer de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à un même réalité plus compliquée dans la cinquantaine.

L’original Sexe et la ville La série a été tournée et tournée à New York, nominée pour plus de 50 Emmy Awards et en a remporté sept, l’émission de HBO comptait 94 épisodes diffusés sur six saisons, créée le 6 juin 1998 et se terminant le 22 février 2004. Elle a été suivie d’un Film Sex and the City en 2008, suivi de Sex and the City 2 en 2010, tous deux couronnés de succès au box-office. A Sex and the City 3 a été développé en 2016, mais aurait finalement été annulé en raison du refus de la co-vedette Kim Cattrall de revisiter le rôle de Samantha. Cattrall ne semble pas non plus être impliqué dans le renouveau

Et juste comme ça… est produit par Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon et Michael Patrick King.