Quatre actifs crypto à faible capitalisation montent en flèche de plus de 160% en sept jours ⋆ Crypto new media

Quatre altcoins à faible capitalisation ont grimpé de plus de 160% au cours de la semaine dernière au milieu de l’élan global qui se produit sur les marchés de la cryptographie.

IoTex, une plate-forme qui vise à relier les appareils de l’Internet des objets (IoT) et les applications décentralisées, est l’une des crypto-monnaies les plus en vogue cette semaine.

Le jeton natif d’IoTex, IOTX, a été répertorié sur Coinbase la semaine dernière et est passé d’un minimum de 0,02 $ à un maximum de 0,13 $ au cours des sept derniers jours. Le mouvement représente une croissance stupéfiante de 550% en seulement une semaine.

IOTX a corrigé depuis et se négocie maintenant à 0,085007 $, selon CoinGecko.

Le jeton utilitaire de Request Network, REQ, a également fait de gros gains cette semaine après avoir été coté sur les plateformes de trading de Coinbase le 12 août. Le Request Network est un protocole de création et de demande de paiement sans intermédiaire. Son jeton REQ est passé d’un minimum de sept jours de 0,07 $ à un maximum de 0,39 $, marquant une augmentation de plus de 450% en une semaine seulement.

Un autre crypto-actif qui a déclenché une forte reprise cette semaine est YGG, le jeton de gouvernance de Yield Guild Games. Le projet crypto est une guilde de jeu pour gagner qui investit dans des jetons non fongibles (NFT) utilisés dans les mondes virtuels et les jeux basés sur la blockchain. YGG a augmenté de 284 % au cours des sept derniers jours, passant d’un minimum de 1,98 $ à un maximum de 7,61 $, selon CoinGecko.

L’actif cryptographique s’est replié depuis qu’il a affiché son sommet hebdomadaire et se négocie maintenant à 7,37 $.

Le jeton natif de Dent, DENT, a également fait de grands pas cette semaine, passant d’un minimum de 0,003 $ à un maximum de 0,008 $, pour une explosion de 166% en sept jours. Dent est un échange international de données mobiles basé sur la blockchain Ethereum. Même après l’éruption de cette semaine, DENT est toujours en baisse par rapport à son sommet historique de 0,10 $.

Image en vedette : Shutterstock/Yuganov Konstantin