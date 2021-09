Quatre actions chimiques de spécialité à acheter : les valorisations sectorielles sont riches mais Kotak Sec trouve ces opportunités

Les valorisations des actions nationales de produits chimiques de spécialité sont riches. (Photo : REUTERS)

Le secteur indien des produits chimiques de spécialité devrait bénéficier de vents favorables massifs, aidés par des facteurs macroéconomiques tels que la stratégie China+1, qui a incité la société de courtage et de recherche nationale Kotak Securities à commencer à couvrir le secteur malgré des valorisations élevées. « Nous nous attendons à ce que le secteur indien de la chimie s’agrandisse et gagne des parts de marché dans la chimie mondiale au cours de la prochaine décennie. Les produits chimiques mondiaux sont un grand marché actuellement dominé par la Chine et qui devrait croître à un TCAC de 5 à 6% », a déclaré Kotak Securities dans une note. La société de courtage a lancé la couverture de 7 actions du secteur et a désigné quatre actions comme ses meilleurs choix.

Perspectives de l’industrie

La stratégie Chine+1, la substitution des importations, les coûts croissants en Chine et les avantages monétaires sont considérés comme quelques-unes des raisons qui pourraient aider le secteur à se développer. Les analystes pensent que les entreprises chimiques de spécialité nationales ont des opportunités qui se présentent pour elles grâce au vieillissement des capacités des États-Unis, de l’UE et du Japon, améliorant ainsi le rendement du capital, car le mandat de fabrication verte de la Chine rend les cycles d’innovation plus coûteux et plus rapides. Les programmes de soutien du gouvernement tels que le programme PLI sont considérés comme des catalyseurs supplémentaires.

Des valorisations trop riches mais la croissance des bénéfices pourrait se maintenir

Le secteur des produits chimiques de spécialité a galopé à la hausse depuis le milieu de 2020 et a connu une revalorisation massive. « Les investisseurs doivent être sélectifs et regarder les entreprises qui se préparent à tirer le meilleur parti des macros favorables. Les entreprises indiennes devraient créer des offres multi-produits, conduire des fusions et acquisitions et renforcer les capacités d’organisation », a déclaré Kotak Securities. La société de courtage a choisi Aarti Industries, Vinati Organics, PI Industries et SRF comme ses meilleurs choix du secteur.

Actions à acheter



Aarti Industries – Acheter

Juste valeur – Rs 1,080

Kotak Securities a initié la couverture d’Aarti Industries avec une notation d’achat et la conviction de sa forte trajectoire de croissance aidée par la grande opportunité résultant de la substitution des importations et de la diversification de la chaîne d’approvisionnement par les majors mondiales. « Nous trouvons que l’entreprise est évolutive, grâce à des investissements agressifs sur la capacité et les capacités (R&D, talent) et des facteurs macroéconomiques favorables. Nous voyons un potentiel limité pour nos estimations de croissance à court terme, mais la société peut surprendre à plus long terme, compte tenu de ses investissements agressifs dans de nouveaux moteurs de croissance », ajoute le rapport. Actuellement, l’action se négocie à Rs 935 par action, ce qui implique un potentiel de hausse de 15%.

Vinati Organics – Acheter

Juste valeur – Rs 2 200

L’action a 56% jusqu’à présent cette année, mais les analystes pensent que le rallye pourrait se poursuivre. La société a un leadership mondial dans des produits comme ATBS et IBB et se concentre sur des chimies plus vertes, ce qui la différencie de ses pairs, a souligné Kotak Securities. La juste valeur épinglée sur l’action implique 40X le BPA de septembre 2023E, cependant, la société de courtage estime que les valorisations des primes sont justifiées compte tenu de son RCI élevé (~ 25%) conduisant à un FCF sain, une forte conformité ESG, une planification de la succession bien définie avec une équipe de direction stable , et une expérience éprouvée dans la construction d’un leadership mondial pour tous les produits. Les analystes voient une hausse de 15 %.

SRF – Ajouter

Juste valeur – Rs 12 000

Kotak Securities estime que la force de SRF réside dans sa capacité à incuber de nouvelles entreprises à l’échelle mondiale grâce à des qualités de produits supérieures et à des économies de coûts. « SRF est bien placé pour tirer parti des applications croissantes du fluor dans les opportunités existantes (intermédiaires organiques, réfrigérants) et futures (polymères fluorés, électrolytes de pâte) grâce à sa solide R&D, son développement commercial et son infrastructure de fabrication intégrée à Dahej », ont-ils ajouté. La juste valeur estimée par Kotak Securities implique un potentiel de hausse de 7%.

PI Industries – Ajouter

Juste valeur – Rs 3 500

Les analystes s’attendent à une forte augmentation des revenus de PI Industries à l’avenir. Cela devrait provenir du pipeline de R&D existant dans le secteur pharmaceutique, des plans des laboratoires Ind-Swift pour lancer de nouvelles API telles que Lisdex, Ibrutinib, etc. en Europe et au Japon qui sont de grandes sociétés pharmaceutiques en plus d’être des acteurs agricoles, et une meilleure utilisation des actifs et une amélioration de la qualité/des rendements des produits soutenant l’expansion des marges. La juste valeur de Rs 3 500 s’est traduite par un potentiel de hausse de 11% par rapport au prix actuel du marché.

