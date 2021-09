Quatre ans après la loi, la SEC facture aux émetteurs un ICO non enregistré de plusieurs millions

Juridique & Réglementaire

Quatre ans après la loi, la SEC facture aux émetteurs un ICO non enregistré de 18 millions de dollars

AnTy9 septembre 2021

Cette semaine, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Steven K. Sprague, président de Rivetz Corp et PDG de Rivetz International SEZC, et les deux sociétés d’avoir procédé à une offre illégale et non enregistrée de titres via une offre initiale de pièces (ICO) .

Il a levé 18 millions de dollars en Ether via cette ICO qui n’était pas enregistrée auprès de la SEC et n’était pas admissible à une exemption d’enregistrement de plus de 7 200 investisseurs.

Selon la plainte de la SEC, l’ICO a été menée lors de la dernière course haussière, entre juillet et septembre 2017, au cours de laquelle les défendeurs ont vendu des actifs numériques appelés « jetons RvT » au grand public, y compris aux investisseurs américains.

La plainte allègue que le PDG a commercialisé les jetons numériques comme une opportunité d’investissement en promouvant la valeur de RvT auprès des investisseurs. La promotion incluait la mise en évidence du fait que RvT serait répertorié sur les bourses de crypto-monnaie pour le commerce, vantant les capacités et les compétences en gestion de Sprague, et affirmant que le jeton augmenterait en valeur grâce aux efforts de Rivetz.

Cependant, les jetons RvT ne pouvaient pas être utilisés pour acheter des biens ou des services au moment où ils ont été vendus, ajoute la plainte.

La SEC a maintenant, quatre ans après la vente, accusé les défendeurs d’avoir violé les dispositions d’enregistrement des valeurs mobilières de la section 5 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Pour cela, la SEC a salué l’aide de l’Autorité monétaire des îles Caïmans.

L’agence demande une injonction, le retour des gains prétendument mal acquis plus les intérêts avant jugement et une sanction civile.

