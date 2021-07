Quatre ans après la mort de Chester Bennington, qu’est-il arrivé à Linkin Park ? – Le Soleil du Mexique

in

Le 20 juillet 2017, le chanteur Chester Bennington est décédé à l’âge de 41 ans, laissant derrière lui sa femme et ses six enfants, mais il a également laissé une partie essentielle de sa vie : Linkin Park, le groupe qui l’a rendu célèbre international et qu’après quatre ans après sa mort, ils ne sont pas redevenus les mêmes qui avaient jadis conquis des millions.

Avec Linkin Park, le chanteur a marqué l’histoire de la musique avec sept albums studio, mais Qu’est-il arrivé au groupe et à ses autres membres ?

Six mois après le décès de Chester, le groupe a sorti un nouvel EP intitulé ‘Post Traumatic’ à la mémoire de son ancien partenaire avec trois chansons :

C’est Mike Shinoda, le guitariste et claviériste de Park qui a partagé le matériel avec ses followers en hommage au chanteur, cependant, c’était juste cela et depuis ce temps ils n’ont plus partagé de chansons.

Plus tard, en raison du confinement issu de la pandémie, le groupe a fait une pause, où selon Déclaration du bassiste Dave ‘Phoenix’ Farrell, chacun de ses membres écrivait et composait.

“Nous écrivions et composions avant que tout cela (la pandémie) ne commence. Donc à ce stade, nous parlons pour que Zoom mange ensemble et dise bonjour. Mais nous ne pouvons pas nous réunir et écrire. Nous travaillons donc un peu à la maison , développer des idées “.

Dans les derniers jours Shinoda a surpris ses followers et il a parlé d’une chanson en collaboration avec Bennington. Il a parlé de chansons inédites du groupe.

“Il y avait une chanson, une chanson de One More Light… nous avons mixé quelques autres chansons juste pour voir si l’une d’entre elles parviendrait à la coupe finale et l’une d’entre elles était ‘Friendly Fire’, un morceau co-écrit par Jon Green et qui fut le dernier enregistrement avec Chester“.

Mike parle d’une chanson inédite de Linkin Park de One More Light intitulée “Friendly Fire” qu’il aime beaucoup. Il dit que nous finirons par l’entendre. pic.twitter.com/NKc0TgKNEa – Linkin Park Live (@LPLive) 18 juin 2020

En plus de ‘Friendly Fire’, le claviériste a annoncé une édition commémorative spéciale avec des lithographies et des extras de la 20e anniversaire de son album légendaire ‘Hybrid Theory’, qui sortira le 9 octobre.

En plus, comprendra la chanson ‘She could’t’, qui appartenait audit album et n’était jamais sorti auparavant.

Rappelons que Chester Bennington s’est suicidé dans une résidence privée de Palos Verdes Estates, dans le comté de Los Angeles, après avoir eu des problèmes de drogue et d’alcool au fil des années, où il a également été victime d’abus alors qu’il n’était qu’un gamin.

