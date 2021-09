Quatre ans après son lancement, Nintendo pourrait enfin donner une baisse de prix à la Switch

Qu’il s’agisse de logiciels ou de matériel, Nintendo est notoirement avare en matière de baisse de prix. Quatre ans et demi après son lancement, The Legend of Zelda: Breath of the Wild se vend toujours à 59,99 $. Bien qu’il soit allergique à la baisse des prix, un nouveau rapport affirme que Nintendo annoncera une baisse de prix pour le commutateur d’origine avant la mise en vente du modèle Nintendo Switch OLED en octobre.

Baisse du prix de la Nintendo Switch annoncée pour cet automne

La nouvelle vient de Nintend’Alerts, un site français qui alerte ses lecteurs sur les offres sur les jeux, consoles et accessoires Nintendo. Selon le site, Nintendo baissera le prix du modèle original de Nintendo Switch de 329 € à 270 €. Cela équivaudrait vraisemblablement à une baisse de prix de 50 $ aux États-Unis également, faisant passer le prix de 300 $ à 250 $. Notamment, aucune autre source d’aucun autre pays n’a parlé d’une baisse de prix de la Nintendo Switch. Cela dit, si Nintendo baisse le prix en France, le reste de l’Europe et les États-Unis seront probablement également inclus.

Info Nintend’Alerts – La console Nintendo Switch devrait baisser à partir de lundi et se vendre autour de 270€. C’est la première baisse depuis la sortie en mars 2017.

➡️ https://t.co/fEhbIUtSeh pic.twitter.com/Jx65zr18gy – Nintend’Alerts (@nintendalerts) 9 septembre 2021

Nous ne savons pas grand-chose sur le site, mais ComicBook.com affirme que Nintend’Alerts “s’est avéré fiable et réputé dans le passé”. Au vendredi 10 septembre, Nintendo n’avait encore fait aucune annonce officielle. Nous serons à l’affût dans les prochains jours pour plus de confirmation.

Si le Switch standard obtient une baisse de prix, le Switch Lite ne sera probablement pas loin derrière. Le Switch Lite de Nintendo coûte actuellement 200 $. Il n’a pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, et les utilisateurs ne peuvent pas détacher les télécommandes Joy-Con. Avec une remise de 100 $ par rapport au Switch standard, c’est une option attrayante. Cela pourrait ne pas être le cas si Nintendo baisse le prix de la Switch à 250 $. Si les rumeurs sont vraies, Nintendo pourrait également choisir de réduire le prix du Switch Lite à 150 $.

Nintendo prévoit de lancer le modèle Switch OLED le 8 octobre 2021 pour 349,99 $. Le modèle OLED dispose d’un écran OLED de 7 pouces, d’un support amélioré, d’un son amélioré et de 64 Go de stockage. Ce n’est pas tout à fait la mise à niveau Switch Pro que les fans attendaient, mais Nintendo a apporté des changements notables. La question est de savoir s’ils suffiront ou non à convaincre les clients de se mettre à niveau. À ce stade, baisser le prix du Switch juste avant de sortir le Switch OLED semble quelque peu contre-intuitif. Si Nintendo veut que les clients achètent le modèle le plus cher, pourquoi donner au modèle standard un prix plus attractif ? Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour savoir si cette rumeur est vraie.