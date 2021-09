in

09/09/2021 à 15h42 CEST

Ronaldo Nazario a assuré que quatre ans entre chaque Coupe du monde “c’est trop long”, et que ce tournoi ne perdra pas de son prestige en raison de l’initiative de la FIFA de se tenir tous les deux ans.

Le footballeur brésilien a participé ce jeudi à une conférence de presse avec Arsène Wenger, Tim Cahill et Peter Schmeichel pour présenter les projets d’avenir de la FIFA et a donné son avis sur ce nouveau calendrier.

“Ce nouveau calendrier présente de nombreux avantages. Avoir la compétition la plus importante au monde tous les deux ans serait spectaculaire. Hier, lors d’un dîner avec de nombreux amis, nous avons parlé de la beauté de la Coupe du monde en Russie, de tout ce qui s’est passé depuis lors et de ce qui nous manque, car c’est une compétition qui pour le monde, que tout le monde regarde », a-t-il déclaré. Ronaldo.

“Pour les footballeurs et les fans qui ont l’opportunité d’y aller, c’est incroyable. Je suis très optimiste quant à ces changements, je ne doute pas que cela continuera d’être l’événement le plus prestigieux de la planète. Le calendrier actuel concernant la Coupe du monde était établi il y a près de cent ans et le monde a totalement changé. Le calendrier est épuisant, surtout pour ceux qui jouent sur des continents autres que ceux de leur équipe nationale », a-t-il ajouté.

“Quatre ans, c’est trop long. Avec cette mesure, de nombreux pays auront de bien meilleures chances de disputer une Coupe du monde”, a-t-il déclaré.

En outre, Ronaldo Il a rappelé ses apparitions dans les Coupes du monde et comment une blessure au genou, avec le calendrier actuel, aurait pu mettre fin à ses options pour y participer.

“En el 2000 tuve una lesión muy grave y si no llego a recuperarme para el Mundial me tocaría estar ocho años sin jugar, desde el 98. El Mundial significa mucho para mí, tengo un aprecio y una relación muy importante con esta competición”, un point.