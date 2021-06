Quatre ans de TPS : une réforme continue, en concertation avec les parties prenantes

Par conséquent, toutes les mesures prises pour améliorer la conformité ont également un impact sur les processus commerciaux de base qui sont principalement motivés par les exigences des clients, les pratiques du marché et les nécessités commerciales.

L’achèvement des quatre années de la taxe sur les produits et services (TPS) est un bon moment pour examiner les avantages qu’elle a apportés et les défis qu’elle a entraînés, ces derniers amplifiés par la pandémie d’un siècle. La TPS doit être jugée dans le bon contexte. Les réformes majeures sont un processus continu, et une nouvelle législation qui a combiné plusieurs législations centrales et étatiques complexes ne peut pas fonctionner de manière transparente dès le départ. Il faudra peut-être quelques années pour atteindre tous ses objectifs et réaliser tout son potentiel.

Il y a eu un débat considérable ces derniers temps sur la question de savoir si la TPS a atteint ses objectifs de revenus et si les États reçoivent leur juste part des revenus. Alors que les recouvrements de la TPS ont certainement été touchés par la contraction économique provoquée par la pandémie, les derniers mois ont vu un redressement encourageant des recouvrements, procurant un certain soulagement dans l’espace fiscal.

Plusieurs États ont éprouvé des difficultés à gérer leur situation budgétaire et ont demandé au Centre d’intervenir pour les aider. Le Centre a également éprouvé des difficultés à gérer les indemnisations assurées aux États à partir du Fonds de compensation (CCF) collecté sur certains produits et a emprunté pour financer le déficit du CCF.

Il est également probable que la période de cinq ans initialement prévue pour le CCF soit prolongée pour aider à combler le déficit et à rembourser les emprunts au cours de la période en cours. Cela imposerait un fardeau supplémentaire aux entreprises dont les produits sont assujettis à la taxe compensatoire, comme les automobiles, car ces entreprises avaient l’impression que la taxe compensatoire prendrait fin en juin 2022 et qu’elles ne seraient assujetties qu’à la TPS applicable. après. Par conséquent, la seule solution à long terme aux problèmes financiers de l’État et du Centre semble être une amélioration significative des perceptions de la TPS, tirée par une croissance économique supérieure à la moyenne et une attention accrue à l’amélioration du respect de la TPS.

Plusieurs entreprises ont eu du mal à se conformer à la TPS et à ses exigences accrues. Bien que l’objectif des autorités de la TPS ait été d’élargir la base des contribuables de la TPS et de s’assurer qu’ils paient le bon montant d’impôts, cela a involontairement touché de nombreuses entreprises organisées et non organisées. Alors que les grandes entreprises sont capables de gérer certains de ces problèmes, les petites et moyennes entreprises ont trouvé cela extrêmement difficile.

Il est essentiel de noter que la TPS est une taxe liée aux transactions commerciales et que sa conformité est intégralement liée aux processus commerciaux fondamentaux tels que les ventes, l’approvisionnement, la logistique, etc. Par conséquent, toute mesure prise pour améliorer la conformité a également un impact sur les processus commerciaux de base qui sont principalement motivés par les exigences des clients, les pratiques du marché et les nécessités commerciales.

Par exemple, permettre aux entreprises de bénéficier du crédit de taxe sur les intrants (CTI) uniquement dans les cas où le vendeur a rempli ses exigences de paiement de la TPS et de conformité crée un niveau supplémentaire de flux de travail que chaque entreprise doit désormais surveiller. De plus, de nombreuses entreprises ne sont vraiment pas en mesure de surveiller le comportement de leurs fournisseurs et estiment qu’elles ne devraient pas être pénalisées pour les lacunes en matière d’observation fiscale de leurs fournisseurs une fois qu’elles ont payé les montants de TPS à leurs fournisseurs. De plus, l’obligation d’annuler l’ITC utilisé si le vendeur n’est pas payé dans les six mois rend difficile pour les entreprises qui opèrent dans un cycle de fonds de roulement allongé avec des conditions de paiement convenues au-delà de six mois qui sont liées aux paiements finaux du client.

Les fournisseurs de services sont aux prises avec les besoins accrus en matière de conformité — en enregistrant et en remplissant les déclarations séparément dans chaque État où ils exercent leurs activités. Ils n’ont bénéficié d’aucun allégement dans le cadre de la conformité à la TPS car il ne fait aucune distinction entre les fournisseurs de biens et les fournisseurs de services. Cela a obligé tous les fournisseurs de services à renforcer leurs équipes internes gérant la TPS, à augmenter leurs interactions avec les conseillers fiscaux, à étendre l’utilisation de la technologie pour la conformité fiscale, etc., ce qui a entraîné une augmentation de leurs coûts de prestation de services à leurs les clients.

Beaucoup de leurs clients ne sont pas disposés à absorber cela, ce qui oblige les fournisseurs de services à réduire leurs marges simplement pour poursuivre leurs activités. Il a également été difficile pour les prestataires de services engagés dans l’exportation de leurs services d’obtenir le remboursement des taxes sur les intrants qu’ils ont payées à leurs fournisseurs en raison du processus de contrôle accru et automatisé auquel ces remboursements sont désormais soumis.

Une solution pourrait consister à permettre aux fournisseurs de services de déposer des déclarations consolidées pour les États où ils sont enregistrés ainsi que des paiements d’impôts agrégés, qui peuvent ensuite être répartis entre les États par les processus informatiques soutenus.

L’amélioration continue du respect de la TPS et des processus fiscaux sur la base de consultations avec les parties prenantes a été la marque de la réforme de la TPS en Inde, et cela devrait s’accélérer une fois que la situation actuelle s’améliorera.

