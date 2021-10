Quatre arrêtés à Majorque pour avoir abusé d’un mineur évadé d’un centre protégé

29/10/2021 à 16h52 CEST

XP

Quatre jeunes ont été arrêtés par la Garde civile en tant qu’auteurs présumés d’abus sexuels à une jeune fille de dix-sept ans qui fuyait un centre protégé pour les mineurs dans la partie Forana, à Majorque. L’adolescente avait accompagné deux d’entre eux dans une chambre qu’ils avaient louée, mais c’est là qu’elle a rencontré deux autres hommes. Le lendemain matin, il a téléphoné à son tuteur et lui a demandé son aide. Une patrouille de la Garde civile s’est rendue sur les lieux et a aidé la jeune femme et a arrêté les quatre hommes.

Les événements, selon la Garde civile, se sont produits aux premières heures de mercredi dernier. Selon les premières enquêtes, une jeune fille de dix-sept ans qui s’était échappée d’un centre d’accueil de la Part Forana s’est retrouvée à Magaluf avec deux jeunes sénégalais qu’elle connaissait. Après avoir été avec eux dans quelques bars du quartier, le mineur les a accompagnés dans une chambre qu’ils avaient louée. Il y avait deux autres jeunes, de la même nationalité. Au petit matin tous les quatre l’auraient soumise à des abus sexuels.

Le matin, la mineure a appelé son tuteur par téléphone et lui a dit où elle se trouvait et que elle s’est sentie contrainte par les hommes. Le professionnel a immédiatement alerté la Garde civile et une patrouille s’est rapidement rendue au domicile. Ils y ont trouvé le mineur avec les quatre hommes, qui ont été arrêtés en tant qu’auteurs présumés d’abus sexuels.

La jeune fille a été ramenée par la garde civile au centre protégé d’où elle s’était échappée.