Quatre artistes sur cinq dans les charts musicaux sont des hommes, selon Spotify

Rozalen : « Il semble que les gens qui arrivent à un poste très élevé doivent avoir une attitude masculine«

MADRID, 25 oct. (EUROPA PRESS) –

Quatre artistes sur cinq qui occupent les charts musicaux en Espagne sont des hommes, selon une étude menée par la plateforme de services multimédias numériques Spotify en 2020.

La plateforme de streaming musical a organisé ce lundi 25 octobre, une table ronde animée par le journaliste et directeur de Radio Primavera Sound, Marta Salicru, pour aborder la situation des femmes dans le secteur de la musique.

De plus, l’événement a eu les interventions de l’artiste Rozalén; le directeur général d’Universal Music, Alicia Arauzo; le directeur des revenus de Sony Music Entertainment, Blanca Salcedo; et le « chef de la musique » de Spotify pour l’Europe du Sud, Mélanie Parejo.

Comme rapporté par Parejo, sur les données analysées, 17% de tous les artistes de premier plan en Espagne sont des femmes, alors que dans le monde il y a 20 % de femmes « artistes principaux ».

En ce qui concerne les artistes exceptionnels, en Espagne, la représentation féminine dans le total est de 19%, contre 21% dans le monde. De même, il a indiqué que L’Espagne compte 11% de productrices contre 13% de productrices dans le monde, et a ajouté que 6 % de tous les DJ en Espagne sont des femmes et 7 % dans le monde.

D’autre part, Parejo a souligné que, selon le rapport 2020, Spotify a augmenté ses postes de direction occupés par des femmes de 25% à 38%.

« Il semble que les personnes qui accèdent à un poste très élevé doivent avoir une attitude masculine« , a nuancé Rozalén par rapport aux données de l’étude. Il a également souligné que » beaucoup de choses doivent changer qui ont à voir avec une base éducative. « C’est une révolution très lente avec beaucoup d’amour et beaucoup de patience, il faut continuer pas à pas« , a ajouté.

INITIATIVE « EQUAL ESPAGNE »

Suite aux données exposées, Spotify a lancé son initiative « EQUAL Spain » pour promouvoir une industrie de la musique plus équitable. « L’idée est de profiter de l’une des choses que possède la plate-forme, qui est son poumon, qui va bien au-delà de mettre la photo d’un artiste à Times Square« , a relaté Parejo.

Ainsi, il a souligné que « EQUAL Spain » n’est pas seulement un projet composé de playlists d’artistes féminines. « Il y a une partie plus institutionnelle et organisationnelle, qui est de travailler avec toutes les associations dans le monde qui se consacrent à rendre visible et travailler avec les femmes dans l’industrie musicale. En Espagne, nous travaillons avec l’association MIM (Femmes de l’industrie musicale). Et c’est une partie très importante car il faut ouvrir le débat« , a expliqué le ‘head of Music’ de Spotify pour l’Europe du Sud.

De plus, ils ont créé ‘EQUAL Directory’, un site direct où vous pouvez trouver toutes les femmes de l’industrie organisées par fonction pour favoriser l’emploi des femmes dans le secteur de la musique.

« Nous essayons de rendre visible et d’organiser toutes ces informations pour qu’elles soient accessibles dans tous les pays« , a déclaré Parejo. Pour cette raison, l’initiative ‘EQUAL’ sera menée sur 35 marchés et sera disponible dans 50 pays.