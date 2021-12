Quatre autres cas de variante Omicron détectés au Kerala, totalisent maintenant 11

Un cas a été détecté à Malappuram, âgé de 37 ans et un autre cas était un patient de 49 ans du district de Thrissur.

Samedi, quatre nouveaux cas de la variante Omicron ont été détectés au Kerala, portant le total à 11, a indiqué le département de la santé de l’État. Deux cas de la nouvelle variante du coronavirus ont été détectés à Thiruvananthapuram chez des patients âgés de 17 et 44 ans. Un cas a été détecté à Malappuram, âgé de 37 ans et un autre cas était un patient de 49 ans du district de Thrissur.

« Le patient de 17 ans à Thiruvananthapuram venait du Royaume-Uni tandis que le patient de 44 ans a atteint l’État depuis la Tunisie par un vol affrété. Le patient de Malappuram venait de Tanzanie tandis que le natif de Thrissur venait du Kenya », a déclaré la ministre de la Santé Veena George dans un communiqué. George a déclaré que le Kenya et la Tunisie ne faisant pas partie de la liste des pays à haut risque, ils ont été invités à s’isoler. Le ministre a déclaré que le garçon de 17 ans originaire du Royaume-Uni était arrivé dans l’État le 9 décembre avec son père, sa mère et sa sœur.

Sa grand-mère est également dans la liste des contacts et tous sont sous traitement. Le patient de Malappuram est originaire du sud du Karnataka et a été admis à l’hôpital car il a été testé positif à son arrivée le 13 décembre. La nouvelle variante a été confirmée lors des tests effectués à Rajiv. Gandhi Center for Biotechnology ici. L’État avait détecté son premier cas Omicron le 12 décembre dans le district d’Ernakulam lorsqu’une personne revenue du Royaume-Uni a été testée positive. Quatre autres cas de la nouvelle variante ont été confirmés le 15 décembre. Hier, deux cas ont été confirmés.

