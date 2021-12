Quatre autres détenus de l’ETA sont transférés dans les prisons basques

27/12/2021 à 18:17 CET

Les prisonniers de ETA Jon Joseba Troitiño, Gorka Lupiañez, Zigor Blanco et José María Novoa ont été transferts au cours de la dernière semaine vers les prisons du Pays basque, comme l’a rapporté lundi l’association des proches des détenus du gang terroriste Etxerat.

Le Secrétariat général des institutions pénitentiaires avait accepté ces transferts au début du mois.

Spécifique, Jon Joseba Troitiño, condamné à 268 ans pour les attentats Perpétré en juin 2003 dans les hôtels Bahía de Alicante et Nadal à Benidorm, faisant quatorze blessés, il a été transféré de la prison de Logroño à la prison de Martutene.

Il a été emmené dans cette même prison de San Sebastian et aussi de Logroño Gorka Joseba Lupiañez, reconnue coupable d’avoir kidnappé une famille espagnole en La France et voler son camping-car, qui a été chargé par d’autres membres de l’ETA d’explosifs et a explosé à Castellón le 26 août 2007.

Pour sa part, José Maria Novoa Arroniz, qui était à León, continuera maintenant à purger dans la prison de Zaballa (Álava) sa peine pour le assassinat à Vitoria en 1998 du sous-lieutenant de la La gendarmerie Alfonso Parada Ulloa.

Tandis que Zigor Blanc a été transféré des Asturies à la prison de Basauri (Bizkaia) pour finir de purger sa peine de 22 ans pour une attaque au cocktail Molotov à une patrouille d’Ertzaintza à Portugalete (Bizkaia) en 2001.