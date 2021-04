Quatre autres guitares jouées par Eddie Van Halen vont aux enchères

Quatre Eddie Van Halen-les guitares jouées ont été mises en vente à la maison de vente aux enchères en ligne Gotta Have Rock And Roll.

Les guitares vendues aux enchères sont une coutume de 1986 Kramer guitare rayée de VAN HALENde «5150» tour, anciennement détenu par VAN HALENla technologie de la guitare de Kevin “King” Dugan; une Kramer Copie de Frankenstrat, qui provient de Dan Handerson, un technicien de scène de Eddiepour quelques spectacles pendant le 1995 “Équilibre” visiter; un “Tic Tac Toe” Charvel guitare; et EddieGuitare “No Bozos” jouée en studio.

Le 1986 Kramer La guitare rayée devrait se vendre entre 600000 et 800000 dollars, tandis que la guitare signée à la main Kramer copie est estimée entre 100 000 et 150 000 dollars. Le “No Bozos” devrait se vendre entre 20 000 et 30 000 dollars, le modèle “Tic Tac Toe” étant estimé entre 200 000 et 250 000 dollars.

Au cours du week-end, une guitare Frankenstrat appartenant à l’origine à Eddie Van Halen a été vendu pour 50 000 $ via Heritage Auctions. L’instrument a été fait pour Eddie vers 1984 par Steve Ripley, qui était réputé pour ses guitares stéréo qui Eddie utilisé sur des chansons comme “Top Jimmy”. Construit à partir d’un Kramer Striker très tôt dans le Ripley/Kramer ère, comme il n’a pas de stéréo, l’instrument aurait été utilisé par Eddie comme guitare de secours sur le «1984» et «5150» tournées au milieu des années 1980.

En décembre dernier, Eddie Van Halenfils de Wolfgang a critiqué une vente aux enchères de trois des guitares de son défunt père. Les instruments ont été vendus pour un total de 422 050 $ via Ventes aux enchères de Julien dans le cadre d’un plus grand événement de souvenirs musicaux appelé “Icônes et idoles”. L’homme de 30 ans a déclaré que les vendeurs «profitaient du décès de mon père» et qu’il n’avait «rien à voir avec» la vente. “Je n’ai JAMAIS l’intention de vendre l’une des guitares emblématiques de mon père”, a-t-il déclaré.

En décembre dernier, Eddie Van Halenfils de Wolfgang a critiqué une vente aux enchères de trois des guitares de son défunt père. Les instruments ont été vendus pour un total de 422 050 $ via Ventes aux enchères de Julien dans le cadre d'un plus grand événement de souvenirs musicaux appelé "Icônes et idoles". L'homme de 30 ans a déclaré que les vendeurs «profitaient du décès de mon père» et qu'il n'avait «rien à voir avec» la vente. "Je n'ai JAMAIS l'intention de vendre l'une des guitares emblématiques de mon père", a-t-il déclaré.