Quatre autres jeux Day One arrivent sur PC Game Pass nouvellement renommé

Xbox Game Pass est un bon nom pour un service de jeux par abonnement. Le Xbox Game Pass pour PC ne l’est pas, alors Microsoft s’est réuni hier soir avec les rappeurs Lil Dicky et GaTa lors des Game Awards pour annoncer le nouveau nom de la version PC, le PC Game Pass beaucoup plus sensé. Le spot publicitaire a également révélé quatre nouveaux jeux à venir sur le service, dont Sniper Elite 5 et Pigeon Simulator.

Taquiné par le compte Twitter officiel plus tôt cette semaine, le Game Pass PC — désolé, la gamme PC Game Pass s’agrandit de quatre nouveaux titres : Sniper Elite 5, Pigeon Simulator, Trek to Yomi et un nouveau jeu non annoncé de Hugecalf Studios. Ces nouveaux ajouts rejoindront les jeux précédemment annoncés, notamment Total War: Warhammer III, A Plague Tale: Requiem, Redfall et STALKER 2: Heart of Chernobyl dans le service PC Game Pass.

Le service Game Pass continue de croître à pas de géant, avec de nouveaux jeux annoncés ou ajoutés apparemment tous les deux jours. Les abonnés au Game Pass viennent également de recevoir la campagne solo Halo Infinite, Final Fantasy XIII-2, le charmant petit constructeur de villes Townscaper et Stardew Valley. Il y a à peine deux jours, les abonnés à la Xbox Series X ont été surpris par l’ajout d’une version exclusive de la génération actuelle de Serious Sam 4. Chaque jeu propriétaire publié par Microsoft, y compris des éléments de Bethesda Softworks, est destiné à rejoindre le service d’abonnement.

Tous ces ajouts et surprises alimentent l’élan massif du mastodonte des abonnements aux jeux de Microsoft. Des rapports récents indiquent que Sony développe actuellement sa propre version de Game Pass avec trois niveaux différents d’offres d’abonnement et incorporant son service de jeu en streaming, PlayStation Now. La bibliothèque Xbox Game Pass compte actuellement plus de 400 jeux, avec un service de streaming fiable et certains des plus grands studios au monde créant des jeux pour sa plate-forme. Il est peu probable que Sony puisse rattraper son retard à ce stade. Mais bon, ce sera amusant de le voir essayer.