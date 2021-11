Quatre autres joueurs allemands sont mis en quarantaine après un résultat positif au test COVID-19, dont trois du Bayern Munich

Quatre autres joueurs de l’équipe nationale allemande auraient été placés en quarantaine à la suite du résultat positif du test de Niklas Süle – dont trois joueurs du Bayern Munich selon Bild.

Selon le site Web de la DFB, la décision a été prise de mettre quatre joueurs en quarantaine plus tôt dans la journée :

Le joueur national testé positif au Covid-19, entièrement vacciné et actuellement asymptomatique, a été immédiatement isolé. Outre lui, sur instruction du service de santé, quatre autres joueurs qui étaient classés contacts de catégorie 1 malgré des tests négatifs dans le cadre de la recherche des contacts, doivent être mis en quarantaine dans les quartiers de l’équipe DFB.

« Le nombre d’infections corona a récemment augmenté à nouveau dans tout le pays. C’est pourquoi nous appliquons systématiquement les règles d’hygiène et de comportement lors du dernier match international de l’année afin d’être le plus responsable possible dans le processus d’infection actuel. – pour l’équipe d’entraîneurs ainsi que pour toute l’équipe », a déclaré le directeur de l’équipe nationale Oliver Bierhoff. « Mais la santé passe avant tout. Je souhaite au joueur testé positif un prompt rétablissement et qu’il reste sans symptômes. »

Bild rapporte que Jamal Musiala, Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Karim Adeyemi étaient les quatre autres joueurs placés en quarantaine :

Selon les informations de BILD, les quatre professionnels qui sont en quarantaine à côté de Süle sont Serge Gnabry (26 ans), Jamal Musiala (18 ans) et Joshua Kimmich (26 ans) non vacciné. « BR » écrit que la cinquième personne est Karim Adeyemi (19 ans) de Salzbourg. Cela coïncide avec les informations BILD. Les cinq joueurs devraient maintenant quitter le camp.

BFW suivra cette histoire de près pour les mises à jour.