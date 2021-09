Quatre autres morceaux ont été partagés aujourd’hui (17) de la prochaine édition spéciale de Les Beatles‘ Qu’il en soit ainsi. “Get Back” (Take 8), “One After 909 (Take 3)”, “I Me Mine (1970 Glyn Johns Mix)” et “Across The Universe (2021 Mix)” font leurs débuts numériques.

Let It Be Special Edition sortira le 15 octobre par Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Les collections physiques et numériques Super Deluxe contiendront 27 enregistrements de session inédits ainsi qu’un EP Let It Be à quatre pistes et le mix LP stéréo 14 pistes Get Back tout aussi inédit, compilé par Glyn Johns en mai 1969.

Les nouvelles prises et mélanges de chansons du célèbre album de 1970 suivent l’apparition le mois dernier des trois premiers extraits du coffret, « Let It Be » (2021 Stereo Mix), « Don’t Let Me Down » (première performance sur le toit) et « For You Blue » (Get Back LP Mix).

L’album a été récemment mixé par le producteur Giles Martin et l’ingénieur Sam Okell aux formats stéréo, DTS surround 5.1 et Dolby Atmos. Tous les formats comprendront le nouveau mix stéréo de l’album, qui a été guidé par la version originale « reproduite pour disque » par Phil Spector. Il provient directement de la session originale et des bandes huit pistes de la célèbre performance de 42 minutes des Beatles sur le toit de l’immeuble Apple Corps au 3 Savile Row à Londres le 30 janvier 1969.

Let It Be Special Edition complète la nouvelle série documentaire du réalisateur Peter Jackson The Beatles: Get Back, ainsi que le livre à couverture rigide, également intitulé The Beatles: Get Back.

Sorti le 8 mai 1970, l’original Let It Be a dominé les charts des deux côtés de l’Atlantique, ainsi qu’en Australie, au Canada et dans d’autres pays. Il est certifié quadruple platine aux États-Unis pour des expéditions de quatre millions d’exemplaires.

Précommandez les packages Let It Be Special Edition des Beatles, qui sortiront le 15 octobre.