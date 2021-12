Quatre blaugranas sur la liste de Jordi Ribera

13/12/2021

Le à 18:34 CET

.

Pivot Iñaki Peciña, du PAUC Handball français, et de l’extrême droite Kauldi odriozola, de Bidasoa Irun, sont les nouvelles dans l’appel de l’entraîneur espagnol de handball, Jordi Ribera, pour la première phase de préparation du Championnat d’Europe en Slovaquie et Hongrie 2022.

Les deux joueurs ont déjà participé à diverses activités avec Jordi Ribera. Ils ont fait leurs débuts avec lui et ont remporté la médaille de bronze aux Jeux méditerranéens de Tarragone 2018. Aujourd’hui, les deux Guipuzcoiens – 33 et 24 ans – ont à nouveau leur chance avec l’équipe espagnole.

En concentration que les hispaniques célébreront à Madrid du 26 au 30 décembre sera aussi Aitor Ariño, longuement blessé en mars dernier – il participait aux matchs contre la Slovaquie et l’Argentine – et Joan Canellas, qui a fait la préparation olympique mais n’a pas pu être à Tokyo 2020 en raison d’une blessure.

D’autres joueurs se dirigent vers ce qui pourrait être leur premier grand événement international, s’ils font partie de la liste finale : Agustin Casado, Ian Tarrafeta Oui Chema Marquez.

Jordi Ribera a souligné, lors de l’appel : « En ce qui concerne la dernière activité, certains joueurs qui n’avaient pas pu être ou à qui nous avions donné du repos, maintenant en principe un bloc dans lequel nous pensons qu’il y a ceux qui sont peut-être dans un meilleur moment en ce moment ».

Sur cette première phase de préparation à Madrid, Ribera a indiqué : « On profitera d’être plus éloigné de la concurrence pour avoir un peu plus de charge de travail, entraînez-vous confortablement, introduisez une charge physique ; aussi, heureusement et à l’exception de Gideon, tout le monde viendra avec une courte période de repos et c’est tant mieux. » « La vérité, c’est que nous voulons revoir le groupe. »

Concernant les nouvelles d’Iñaki Peciña et Kauldi Odriozola, il a déclaré : « Iñaki fait un excellent travail tant en défense qu’en attaque au pivot de son club, troisième du championnat de France, et c’est quelque chose d’important car, comme toujours, plus de changements attaque-défense nous en empêchent ; Il avait déjà été avec nous dans diverses activités et maintenant il a une nouvelle opportunité ».

« Pour sa part, Kauldi a eu un match aller intermittent de la saison en raison de blessures et de problèmes de COVID-19 dans son club, mais sa polyvalence à la fin et sur le côté droit, ainsi que son travail sur l’avancée 5: 1, vous faire être dans cette première phase de préparation« , a conclu le sélectionneur espagnol.

C’est l’appel de Jordi Ribera :

Objectif: Gonzalo Pérez de Vargas (Barça), Rodrigo Corrales (Telekom Veszprém)

Central: Agustín Casado (Logroño La Rioja), Ian Tarrafeta (PAUC Handball)

Côté droit: Jorge Maqueda (Telekom Veszprém), Eduardo Gurbindo (Dinamo Bucuresti)

Latéral gauche: Antonio García (Fraikin Granollers), Chema Márquez (Fraikin Granollers), Joan Cañellas (Kadetten Schaffhausen)

Tout à droite: Ferran Solé (PSG Handball), Aleix Gómez (Barça), Kauldi Odriozola (Bidasoa Irun)

Le plus à gauche: Ángel Fernández (Barça), Aitor Ariño (Barça)

Spécialiste défensif: Miguel Sánchez-Migallón (Lomza Vive Kielce)

Pivot: Adrià Figueras (Chartres Métropole Handball), Gideón Guardiola (TBV Lemgo Lippe), Iñaki Peciña (PAUC Handball).